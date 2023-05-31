Пятиклассники из ЯНАО передали помощь бойцам СВО

01 июня 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Пятиклассники из Лабытнанги передали больше сотни блиндажных свечей для земляков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пятиклассники из Лабытнанги (ЯНАО) изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам в зоне спецоперации. Об этом сообщают представители регионального отделения партии «Единая Россия». «Ученики пятых и шестых классов школы №8 решили закончить год патриотично и в последние учебные дни доставили свечи ручной работы в штаб взаимопомощи „МыВместе“ на базе местного отделения „Единой России“. С начала спецоперации Ямал направил российским солдатам более 169 тонн гуманитарной помощи», — сообщают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» представители «Единой России». Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил раненого земляка, проходящего реабилитацию после ранения в московском госпитале. А в окружной столице появится студия психологической помощи, в которой смогут получить поддержку члены семей участников спецоперации.

Пятиклассники из Лабытнанги (ЯНАО) изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам в зоне спецоперации. Об этом сообщают представители регионального отделения партии «Единая Россия». «Ученики пятых и шестых классов школы №8 решили закончить год патриотично и в последние учебные дни доставили свечи ручной работы в штаб взаимопомощи „МыВместе“ на базе местного отделения „Единой России“. С начала спецоперации Ямал направил российским солдатам более 169 тонн гуманитарной помощи», — сообщают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» представители «Единой России». Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил раненого земляка, проходящего реабилитацию после ранения в московском госпитале. А в окружной столице появится студия психологической помощи, в которой смогут получить поддержку члены семей участников спецоперации.