Пятиклассники из ЯНАО передали помощь бойцам СВО

Пятиклассники из Лабытнанги (ЯНАО) изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам в зоне спецоперации. Об этом сообщают представители регионального отделения партии «Единая Россия».
«Ученики пятых и шестых классов школы №8 решили закончить год патриотично и в последние учебные дни доставили свечи ручной работы в штаб взаимопомощи „МыВместе“ на базе местного отделения „Единой России“. С начала спецоперации Ямал направил российским солдатам более 169 тонн гуманитарной помощи», — сообщают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» представители «Единой России».
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил раненого земляка, проходящего реабилитацию после ранения в московском госпитале. А в окружной столице появится студия психологической помощи, в которой смогут получить поддержку члены семей участников спецоперации.
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