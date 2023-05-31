31 мая 2023
30 мая 2023

Пятиклассники из ЯНАО передали помощь бойцам СВО

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Отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой народной республики. Челябинск , фура, грузовик, единая россия, едро, гуманитарка, гуманитарная помощь донбассу
Пятиклассники из Лабытнанги передали больше сотни блиндажных свечей для земляков Фото:

Пятиклассники из Лабытнанги (ЯНАО) изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам в зоне спецоперации. Об этом сообщают представители регионального отделения партии «Единая Россия».

«Ученики пятых и шестых классов школы №8 решили закончить год патриотично и в последние учебные дни доставили свечи ручной работы в штаб взаимопомощи „МыВместе“ на базе местного отделения „Единой России“. С начала спецоперации Ямал направил российским солдатам более 169 тонн гуманитарной помощи», — сообщают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» представители «Единой России».

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил раненого земляка, проходящего реабилитацию после ранения в московском госпитале. А в окружной столице появится студия психологической помощи, в которой смогут получить поддержку члены семей участников спецоперации.

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Пятиклассники из Лабытнанги (ЯНАО) изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам в зоне спецоперации. Об этом сообщают представители регионального отделения партии «Единая Россия». «Ученики пятых и шестых классов школы №8 решили закончить год патриотично и в последние учебные дни доставили свечи ручной работы в штаб взаимопомощи „МыВместе“ на базе местного отделения „Единой России“. С начала спецоперации Ямал направил российским солдатам более 169 тонн гуманитарной помощи», — сообщают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» представители «Единой России». Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил раненого земляка, проходящего реабилитацию после ранения в московском госпитале. А в окружной столице появится студия психологической помощи, в которой смогут получить поддержку члены семей участников спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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