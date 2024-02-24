Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание песни для Успенской

Захарова: разговор с Успенской вдохновил на написание песни «Сила моя со мной»

25 февраля 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

Любовь Успенская исполнила песню, написанную Марией Захаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что разговор с певицей Любовью Успенской вдохновил ее на написание слов к песне «Сила моя со мной». Об этом она сообщила журналистам. «Говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала, что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни. И вдруг произносит: «Понимаешь, что сила моя со мной», — передают слова Захаровой РИА Новости. Позже именно в такой последовательности и стояли слова. По словам Захаровой, когда Успенская записала песню, они вдруг, не сговариваясь, почти в одну секунду сказали друг другу, что она про всех и про РФ. Россия ведь женского рода, подчеркнула Захарова. На юбилейном концерте Любови Успенской певица исполнила новую песню, которую написала Мария Захарова. Произведение под названием «Сила моя со мной» прозвучала впервые во время концерта в комплексе «Крокус Сити Холл». Данная песня уже третий совместный проект представительницы МИДа и Успенской. В двух других композициях «Я слишком тебя любила» и «Мольба» Захарова является автором текста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что разговор с певицей Любовью Успенской вдохновил ее на написание слов к песне «Сила моя со мной». Об этом она сообщила журналистам. «Говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала, что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни. И вдруг произносит: «Понимаешь, что сила моя со мной», — передают слова Захаровой РИА Новости. Позже именно в такой последовательности и стояли слова. По словам Захаровой, когда Успенская записала песню, они вдруг, не сговариваясь, почти в одну секунду сказали друг другу, что она про всех и про РФ. Россия ведь женского рода, подчеркнула Захарова. На юбилейном концерте Любови Успенской певица исполнила новую песню, которую написала Мария Захарова. Произведение под названием «Сила моя со мной» прозвучала впервые во время концерта в комплексе «Крокус Сити Холл». Данная песня уже третий совместный проект представительницы МИДа и Успенской. В двух других композициях «Я слишком тебя любила» и «Мольба» Захарова является автором текста.