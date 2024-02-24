24 февраля 2024

Успенская на юбилейном концерте исполнила песню, которую написала Мария Захарова. Видео

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Это уже третий совместный проект Захаровой и Успенской Фото:

На юбилейном концерте в честь 70-летия Любови Успенской певица исполнила новую песню, которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Произведение под названием «Сила моя со мной» прозвучала впервые во время концерта в комплексе «Крокус Сити Холл».

«На площадке, где Успенская выступила с большим юбилейным концертом в честь 70-летия, была впервые исполнена лирическая песня о противостоянии вызовам судьбы», — рассказывает ТАСС о концерте. Как передает издание, все билеты на юбилейное представление артистки были распроданы.

Данная песня уже третий совместный проект представительницы МИДа и Любови Успенской. В двух других композициях «Я слишком тебя любила» и «Мольба» Мария Захарова является автором текста.

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На юбилейном концерте в честь 70-летия Любови Успенской певица исполнила новую песню, которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Произведение под названием «Сила моя со мной» прозвучала впервые во время концерта в комплексе «Крокус Сити Холл». «На площадке, где Успенская выступила с большим юбилейным концертом в честь 70-летия, была впервые исполнена лирическая песня о противостоянии вызовам судьбы», — рассказывает ТАСС о концерте. Как передает издание, все билеты на юбилейное представление артистки были распроданы. Данная песня уже третий совместный проект представительницы МИДа и Любови Успенской. В двух других композициях «Я слишком тебя любила» и «Мольба» Мария Захарова является автором текста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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