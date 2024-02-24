На юбилейном концерте в честь 70-летия Любови Успенской певица исполнила новую песню, которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Произведение под названием «Сила моя со мной» прозвучала впервые во время концерта в комплексе «Крокус Сити Холл».
«На площадке, где Успенская выступила с большим юбилейным концертом в честь 70-летия, была впервые исполнена лирическая песня о противостоянии вызовам судьбы», — рассказывает ТАСС о концерте. Как передает издание, все билеты на юбилейное представление артистки были распроданы.
Данная песня уже третий совместный проект представительницы МИДа и Любови Успенской. В двух других композициях «Я слишком тебя любила» и «Мольба» Мария Захарова является автором текста.
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