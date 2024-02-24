24 февраля 2024

В России стартовало досрочное голосование на выборах президента

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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, выборы, предвыборная агитация
Голосование будет проходить с 15 по 17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в труднодоступных территориях страны, а также на судах, которые находятся в плавании. По данным Центризбиркома, к избирателям будут добираться на вертолетах и снегоходах.

«Члены избирательных комиссий 25 февраля традиционно выехали на метеорологические и полярные станции, оленеводческие стойбища, в воинские части и дальние поселения. Добираться специалисты будут на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках», — написано в telegram-канале ведомства.

В число труднодоступных территорий включены новые регионы РФ. Население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сможет досрочно проголосовать на президентских выборах-2024. Таким же правом могут воспользоваться экипажи судов, которые в день выборов будут находиться в плавании.

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Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в труднодоступных территориях страны, а также на судах, которые находятся в плавании. По данным Центризбиркома, к избирателям будут добираться на вертолетах и снегоходах. «Члены избирательных комиссий 25 февраля традиционно выехали на метеорологические и полярные станции, оленеводческие стойбища, в воинские части и дальние поселения. Добираться специалисты будут на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках», — написано в telegram-канале ведомства. В число труднодоступных территорий включены новые регионы РФ. Население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сможет досрочно проголосовать на президентских выборах-2024. Таким же правом могут воспользоваться экипажи судов, которые в день выборов будут находиться в плавании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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