Политика Выборы В России стартовало досрочное голосование на выборах президента 25 февраля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 + Голосование будет проходить с 15 по 17 марта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в труднодоступных территориях страны, а также на судах, которые находятся в плавании. По данным Центризбиркома, к избирателям будут добираться на вертолетах и снегоходах. «Члены избирательных комиссий 25 февраля традиционно выехали на метеорологические и полярные станции, оленеводческие стойбища, в воинские части и дальние поселения. Добираться специалисты будут на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках», — написано в telegram-канале ведомства. В число труднодоступных территорий включены новые регионы РФ. Население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сможет досрочно проголосовать на президентских выборах-2024. Таким же правом могут воспользоваться экипажи судов, которые в день выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в труднодоступных территориях страны, а также на судах, которые находятся в плавании. По данным Центризбиркома, к избирателям будут добираться на вертолетах и снегоходах. «Члены избирательных комиссий 25 февраля традиционно выехали на метеорологические и полярные станции, оленеводческие стойбища, в воинские части и дальние поселения. Добираться специалисты будут на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках», — написано в telegram-канале ведомства. В число труднодоступных территорий включены новые регионы РФ. Население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сможет досрочно проголосовать на президентских выборах-2024. Таким же правом могут воспользоваться экипажи судов, которые в день выборов будут находиться в плавании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям