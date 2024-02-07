Политика Выборы Стало известно, в каких регионах раньше выберут президента РФ «Коммерсант»: новые регионы РФ проголосуют раньше на выборах президента-2024 07 февраля 2024 в 07:43 Размер текста - 17 + Избиркомы будут сами выбирать дни досрочного голосования в новых регионах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области смогут досрочно проголосовать на президентских выборах-2024. Причиной досрочных выборов стало военное положение, введенное на территориях субъектов. «Трехдневные выборы президента в четырех новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — будут предваряться досрочным голосованием», — передает газета «Коммерсант». Уточняется, что сроки досрочного голосования избирательные комиссии определят самостоятельно. По словам главы избиркома Запорожской области Галины Катющенко, территория региона признана «труднодоступной» в связи с проведением СВО. Поэтому члены комиссии будут приходить к гражданам домой для сбора голосов. Выборы президента намечены на период с 15 по 17 марта. Сейчас Центризбирком продолжает проверку подписей за выдвигаемых кандидатов. В России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области смогут досрочно проголосовать на президентских выборах-2024. Причиной досрочных выборов стало военное положение, введенное на территориях субъектов. «Трехдневные выборы президента в четырех новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — будут предваряться досрочным голосованием», — передает газета «Коммерсант». Уточняется, что сроки досрочного голосования избирательные комиссии определят самостоятельно. По словам главы избиркома Запорожской области Галины Катющенко, территория региона признана «труднодоступной» в связи с проведением СВО. Поэтому члены комиссии будут приходить к гражданам домой для сбора голосов. Выборы президента намечены на период с 15 по 17 марта. Сейчас Центризбирком продолжает проверку подписей за выдвигаемых кандидатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям