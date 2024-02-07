Стало известно, в каких регионах раньше выберут президента РФ

В России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области смогут досрочно проголосовать на президентских выборах-2024. Причиной досрочных выборов стало военное положение, введенное на территориях субъектов.
«Трехдневные выборы президента в четырех новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — будут предваряться досрочным голосованием», — передает газета «Коммерсант». Уточняется, что сроки досрочного голосования избирательные комиссии определят самостоятельно.
По словам главы избиркома Запорожской области Галины Катющенко, территория региона признана «труднодоступной» в связи с проведением СВО. Поэтому члены комиссии будут приходить к гражданам домой для сбора голосов.
Выборы президента намечены на период с 15 по 17 марта. Сейчас Центризбирком продолжает проверку подписей за выдвигаемых кандидатов.
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