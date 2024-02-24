Старовойт объявил о ракетной опасности в Курской области

Старовойт призвал жителей Курской области укрыться в помещениях без окон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области в ночь на 25 февраля запущена система оповещения населения о ракетной опасности. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. Он призвал граждан укрыться в безопасных местах.
«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», —
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