24 февраля 2024

Старовойт объявил о ракетной опасности в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, старовойт роман
Старовойт призвал жителей Курской области укрыться в помещениях без окон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области в ночь на 25 февраля запущена система оповещения населения о ракетной опасности. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. Он призвал граждан укрыться в безопасных местах.

«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Тем жителям, которые находятся на улице, глава региона рекомендовал укрыться в подземных переходах или паркинге.

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В Курской области в ночь на 25 февраля запущена система оповещения населения о ракетной опасности. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. Он призвал граждан укрыться в безопасных местах. «Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Тем жителям, которые находятся на улице, глава региона рекомендовал укрыться в подземных переходах или паркинге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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