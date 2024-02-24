Выходные и праздники в 2024 году: как россияне будут отдыхать в марте

В марте россияне будут отдыхать 11 дней

25 февраля 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Россиянам положен выходной в Международный женский день 8 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первый весенний месяц 2024 года россиян ждет только один дополнительный день отдыха 8 марта по случаю Международного женского дня. URA.RU рассказывает, сколько выходных дней и как правильно выбрать отпуск в марте. Выходные и праздничные дни В марте 2024 года граждан, работающих по пятидневному графику, ждет десять выходных дней (субботы и воскресенья). Также будет добавлен один предпраздничный (сокращенный) день и один праздничный выходной из-за Международного женского дня. Праздник отмечается 8 марта в пятницу, а сокращенный день выпадает на четверг, 7 марта. Международный женский день Суть праздника связана с многолетней борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных правах с мужчинами, а также за улучшение условий труда. Началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года, когда в Нью-Йорке прошел марш женщин, трудящихся в текстильной промышленности. Сотрудницы пытались привлечь внимание властей к тяжелым условиям на работе и низкому уровню зарплат. Позже в этот день проходили пикеты женщин, где они предъявляли те же и новые требования. 1975 год назвали Международным годом женщин, и именно благодаря нему 8 марта прочно закрепилось в культуре многих стран. В России Международный женский день впервые прошел 2 марта 1913 года, а позже его празднование перенесли на 8 марта по новому стилю. В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР праздник был объявлен официальным праздником и выходным днем. Как правильно выбрать дни отпуска в марте Самыми выгодными в плане отпуска являются те месяцы, в которых насчитывается больше всего рабочих дней. На март 2024 года их приходится 20, что на два меньше, чем в те месяцы, когда государственных праздников нет. Если есть желание продлить выходные, то стоит приурочить окончание отпуска к 7 марта или его начало начало к 11 числу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первый весенний месяц 2024 года россиян ждет только один дополнительный день отдыха 8 марта по случаю Международного женского дня. URA.RU рассказывает, сколько выходных дней и как правильно выбрать отпуск в марте. В марте 2024 года граждан, работающих по пятидневному графику, ждет десять выходных дней (субботы и воскресенья). Также будет добавлен один предпраздничный (сокращенный) день и один праздничный выходной из-за Международного женского дня. Праздник отмечается 8 марта в пятницу, а сокращенный день выпадает на четверг, 7 марта. Суть праздника связана с многолетней борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных правах с мужчинами, а также за улучшение условий труда. Началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года, когда в Нью-Йорке прошел марш женщин, трудящихся в текстильной промышленности. Сотрудницы пытались привлечь внимание властей к тяжелым условиям на работе и низкому уровню зарплат. Позже в этот день проходили пикеты женщин, где они предъявляли те же и новые требования. 1975 год назвали Международным годом женщин, и именно благодаря нему 8 марта прочно закрепилось в культуре многих стран. В России Международный женский день впервые прошел 2 марта 1913 года, а позже его празднование перенесли на 8 марта по новому стилю. В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР праздник был объявлен официальным праздником и выходным днем. Самыми выгодными в плане отпуска являются те месяцы, в которых насчитывается больше всего рабочих дней. На март 2024 года их приходится 20, что на два меньше, чем в те месяцы, когда государственных праздников нет. Если есть желание продлить выходные, то стоит приурочить окончание отпуска к 7 марта или его начало начало к 11 числу.