Политика Власть Трамп поддержал Путина, отдавшего предпочтение Байдену как президенту 25 февраля 2024 в 04:52 Размер текста - 17 + Трамп подчеркнул, что раньше очень хорошо ладил с Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Для России Джо Байден на посту президента США предпочтительней любого другого кандидата. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, комментируя слова президента РФ Владимира Путина на вопрос «кто для России лучше — Байден или Трамп». «На днях он (Путин — примечание URA.RU) объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», — приводит слова Трампа газета The Independent . Бывший президент США отметил, что много общался с Путиным и они хорошо ладили. История с предпочтениями Путина возникла 14 февраля, когда на вопрос «кто для России лучше — Байден или Трамп» он выбрал действующего президента США. Свой выбор он объяснил тем, что Байден более прогнозируемый и опытный. При этом, глава государства отметил: «Мы будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ». . Для России Джо Байден на посту президента США предпочтительней любого другого кандидата. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, комментируя слова президента РФ Владимира Путина на вопрос «кто для России лучше — Байден или Трамп». «На днях он (Путин — примечание URA.RU) объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», — приводит слова Трампа газета The Independent. Бывший президент США отметил, что много общался с Путиным и они хорошо ладили. История с предпочтениями Путина возникла 14 февраля, когда на вопрос «кто для России лучше — Байден или Трамп» он выбрал действующего президента США. Свой выбор он объяснил тем, что Байден более прогнозируемый и опытный. При этом, глава государства отметил: «Мы будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ». . {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям