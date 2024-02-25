В США доверились Путину в вопросе сроков спецоперации

Wyso: только Путин решает, когда завершится СВО

25 февраля 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уверен в военной стабильности России, сообщает Wyso Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос о продолжительности СВО на Украине остается в руках президента России Владимира Путина. Об этом сообщает американская радиостанция Wyso. «Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — говорится в материале. Там добавили, что во время напряженной недели, российский президент продемонстрировал уверенность в военной и экономической стабильности своей страны. В это же время Украина столкнулась с возросшими трудностями на поле боя. Путиным была выражена уверенность в том, что Россия сможет пережить поддержку Киева со стороны Запада и продолжать свое экономическое развитие, несмотря на ужесточение санкций, заключил автор. Спецоперация на Украине завершится в 2024 году благодаря привлечению новых контрактников и увеличению производства военной продукции, считает член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. Он отметил, что восстановление численности ВС РФ происходит путем привлечения контрактников и рекрутирования добровольцев. При этом новой волны мобилизации в России не ожидается.

Вопрос о продолжительности СВО на Украине остается в руках президента России Владимира Путина. Об этом сообщает американская радиостанция Wyso. «Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — говорится в материале. Там добавили, что во время напряженной недели, российский президент продемонстрировал уверенность в военной и экономической стабильности своей страны. В это же время Украина столкнулась с возросшими трудностями на поле боя. Путиным была выражена уверенность в том, что Россия сможет пережить поддержку Киева со стороны Запада и продолжать свое экономическое развитие, несмотря на ужесточение санкций, заключил автор. Спецоперация на Украине завершится в 2024 году благодаря привлечению новых контрактников и увеличению производства военной продукции, считает член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. Он отметил, что восстановление численности ВС РФ происходит путем привлечения контрактников и рекрутирования добровольцев. При этом новой волны мобилизации в России не ожидается.