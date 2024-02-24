24 февраля 2024
23 февраля 2024

Челябинский пенсионер сгорел при пожаре в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Пожар мог возникнуть из-за неисправной печи Фото:

Спасатели обнаружили тело пенсионера при тушении пожара в частном доме в Кыштыме (Челябинская область). Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Дом на улице Грибоедова загорелся ночью 25 февраля. Тело пожилого мужчины обнаружили при тушении», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил использования печи. В МЧС призывают южноуральцев соблюдать правила безопасности при использовании печей.

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Спасатели обнаружили тело пенсионера при тушении пожара в частном доме в Кыштыме (Челябинская область). Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «Дом на улице Грибоедова загорелся ночью 25 февраля. Тело пожилого мужчины обнаружили при тушении», — заявили в ведомстве. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил использования печи. В МЧС призывают южноуральцев соблюдать правила безопасности при использовании печей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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