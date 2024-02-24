Челябинский пенсионер сгорел при пожаре в частном доме

Пожар мог возникнуть из-за неисправной печи
Спасатели обнаружили тело пенсионера при тушении пожара в частном доме в Кыштыме (Челябинская область). Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Дом на улице Грибоедова загорелся ночью 25 февраля. Тело пожилого мужчины обнаружили при тушении», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил использования печи. В МЧС призывают южноуральцев соблюдать правила безопасности при использовании печей.
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