Челябинский пенсионер сгорел при пожаре в частном доме

Пожар мог возникнуть из-за неисправной печи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели обнаружили тело пенсионера при тушении пожара в частном доме в Кыштыме (Челябинская область). Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Дом на улице Грибоедова загорелся ночью 25 февраля. Тело пожилого мужчины обнаружили при тушении», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил использования печи. В МЧС призывают южноуральцев соблюдать правила безопасности при использовании печей.