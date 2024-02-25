Зеленского высмеяли за наивные надежды на помощь США

Bloomberg: Зеленский доверился обещанием США из-за неопытности

25 февраля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский слишком наивен по отношению к США, заявил Найл Фергюсон Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский, будучи новичком в политике, только начинает убеждаться на собственном опыте, что нельзя наивно полагаться на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, в том числе от США. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Найл Фергюсон. «Зеленский только начинает на собственном горьком опыте убеждаться в том, что на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, даже „столько, сколько потребуется“, нельзя полагаться. Нетаньяху много лет назад понял, что США — непостоянный союзник», — заявил Фергюсон в материале для агентства Bloomberg. Он отметил, что нынешний украинский президент по-прежнему является новичком в мировой политике. Владимир Зеленский признавал, что у него нет запасного плана в случае отказа США от помощи. В интервью телеканалу Fox News он выразил уверенность в том, что Украина сможет найти альтернативные решения и выжить, но отметил, что без поддержки западных стран ВСУ понесут большие потери.

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи новичком в политике, только начинает убеждаться на собственном опыте, что нельзя наивно полагаться на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, в том числе от США. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Найл Фергюсон. «Зеленский только начинает на собственном горьком опыте убеждаться в том, что на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, даже „столько, сколько потребуется“, нельзя полагаться. Нетаньяху много лет назад понял, что США — непостоянный союзник», — заявил Фергюсон в материале для агентства Bloomberg. Он отметил, что нынешний украинский президент по-прежнему является новичком в мировой политике. Владимир Зеленский признавал, что у него нет запасного плана в случае отказа США от помощи. В интервью телеканалу Fox News он выразил уверенность в том, что Украина сможет найти альтернативные решения и выжить, но отметил, что без поддержки западных стран ВСУ понесут большие потери.