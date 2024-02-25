Зеленского высмеяли за наивные надежды на помощь США

Bloomberg: Зеленский доверился обещанием США из-за неопытности
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский слишком наивен по отношению к США, заявил Найл Фергюсон Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи новичком в политике, только начинает убеждаться на собственном опыте, что нельзя наивно полагаться на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, в том числе от США. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Найл Фергюсон.

«Зеленский только начинает на собственном горьком опыте убеждаться в том, что на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, даже „столько, сколько потребуется“, нельзя полагаться. Нетаньяху много лет назад понял, что США — непостоянный союзник», — заявил Фергюсон в материале для агентства Bloomberg. Он отметил, что нынешний украинский президент по-прежнему является новичком в мировой политике.

Владимир Зеленский признавал, что у него нет запасного плана в случае отказа США от помощи. В интервью телеканалу Fox News он выразил уверенность в том, что Украина сможет найти альтернативные решения и выжить, но отметил, что без поддержки западных стран ВСУ понесут большие потери.

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Президент Украины Владимир Зеленский, будучи новичком в политике, только начинает убеждаться на собственном опыте, что нельзя наивно полагаться на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, в том числе от США. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Найл Фергюсон. «Зеленский только начинает на собственном горьком опыте убеждаться в том, что на тех, кто обещает свою любовь и поддержку, даже „столько, сколько потребуется“, нельзя полагаться. Нетаньяху много лет назад понял, что США — непостоянный союзник», — заявил Фергюсон в материале для агентства Bloomberg. Он отметил, что нынешний украинский президент по-прежнему является новичком в мировой политике. Владимир Зеленский признавал, что у него нет запасного плана в случае отказа США от помощи. В интервью телеканалу Fox News он выразил уверенность в том, что Украина сможет найти альтернативные решения и выжить, но отметил, что без поддержки западных стран ВСУ понесут большие потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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