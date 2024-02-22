У Зеленского нет плана Б на случай, если США откажут в помощи

22 февраля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сообщил, что без помощи Запада ВСУ понесут большие потери Фото: Официальный сайт президента Украины У президента Украины Владимира Зеленского нет плана Б на случай, если Вашингтон не отправит Киеву помощь. Так он отреагировал на вопрос о том, есть ли у него запасной вариант, если США не окажут поддержку. «Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать», — заявил Зеленский в беседе с телеканалом Fox News . По его словам, без помощи западных стран ВСУ понесут большие потери. Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что у США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украине без помощи Вашингтона придется решать, какие города получится удержать.

У президента Украины Владимира Зеленского нет плана Б на случай, если Вашингтон не отправит Киеву помощь. Так он отреагировал на вопрос о том, есть ли у него запасной вариант, если США не окажут поддержку. «Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать», — заявил Зеленский в беседе с телеканалом Fox News. По его словам, без помощи западных стран ВСУ понесут большие потери. Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что у США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украине без помощи Вашингтона придется решать, какие города получится удержать.