24 февраля 2024
23 февраля 2024

Челябинский боец с позывным «Железяка» поблагодарил за новый дрон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, сво, разведчик бпла, военный дрон
Боец выразил признательность за новую «птичку» Фото:

Находящийся в зоне СВО военнослужащий из Челябинска 1442 полка получил от своей семьи и Народного фронта квадрокоптер. В знак признательности за помощь боец с позывным «Железяка» записал видеообращение.

«Выражаю благодарность за предоставленную „птицу“ родным и Народному фронту Челябинска. Россия сила — мы победим», — заявил боец telegram-каналу «Народный фронт Челябинская область».

В региональном отделении Народного фронта отметили, что к ним обратилась семья военнослужащего с позывным «Железяка» с просьбой приобрести квадрокоптер. Большую часть денег накопили родные бойца, а общественники добавил недостающую сумму.

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Находящийся в зоне СВО военнослужащий из Челябинска 1442 полка получил от своей семьи и Народного фронта квадрокоптер. В знак признательности за помощь боец с позывным «Железяка» записал видеообращение. «Выражаю благодарность за предоставленную „птицу“ родным и Народному фронту Челябинска. Россия сила — мы победим», — заявил боец telegram-каналу «Народный фронт Челябинская область». В региональном отделении Народного фронта отметили, что к ним обратилась семья военнослужащего с позывным «Железяка» с просьбой приобрести квадрокоптер. Большую часть денег накопили родные бойца, а общественники добавил недостающую сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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