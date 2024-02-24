Боец выразил признательность за новую «птичку» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Находящийся в зоне СВО военнослужащий из Челябинска 1442 полка получил от своей семьи и Народного фронта квадрокоптер. В знак признательности за помощь боец с позывным «Железяка» записал видеообращение.

«Выражаю благодарность за предоставленную „птицу“ родным и Народному фронту Челябинска. Россия сила — мы победим», — заявил боец telegram-каналу «Народный фронт Челябинская область».

В региональном отделении Народного фронта отметили, что к ним обратилась семья военнослужащего с позывным «Железяка» с просьбой приобрести квадрокоптер. Большую часть денег накопили родные бойца, а общественники добавил недостающую сумму.