Олег Кинев поблагодарил волонтеров за помощь на спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный за убийство 81-летней Ольги Ледовской, вышел на связь из зоны спецоперации (СВО). Он выразил благодарность за отправленные помощь и письма от детей.

«Сегодня мы получили помощь из Одинцова. Эта помощь очень своевременна и нужна. Особенно хочу поблагодарить Рашида и всех, кто помогал нам. Спасибо вам большое», — передает ЕАН слова Кинева. Также он отметил важность полученных писем от детей, написанных с любовью.

В начале января экс-депутат ушел на СВО в отряд «Шторм Z» в качестве военврача. Как оказалось, ранее он предпринимал несколько неудачных попыток уехать на фронт.

Кинева приговорили к 16 годам колонии в 2016 году, обвинив в организации жесткого убийства пенсионерки Ледовской ради квартиры. Осужденный объяснил свой поступок тем, что хотел рассчитаться с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом), которому за место в думе якобы был должен пять миллионов рублей. Якобы Ройзман и навел Кинева на Ледовскую, но тогдашний мэр отрицал обвинения.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов