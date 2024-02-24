24 февраля 2024

Осужденный за убийство экс-соратник Ройзмана* вышел на связь из зоны СВО. Видео

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Прения по делу Кинёва. Екатеринбург, кинев олег
Олег Кинев поблагодарил волонтеров за помощь на спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный за убийство 81-летней Ольги Ледовской, вышел на связь из зоны спецоперации (СВО). Он выразил благодарность за отправленные помощь и письма от детей.

«Сегодня мы получили помощь из Одинцова. Эта помощь очень своевременна и нужна. Особенно хочу поблагодарить Рашида и всех, кто помогал нам. Спасибо вам большое», — передает ЕАН слова Кинева. Также он отметил важность полученных писем от детей, написанных с любовью.

В начале января экс-депутат ушел на СВО в отряд «Шторм Z» в качестве военврача. Как оказалось, ранее он предпринимал несколько неудачных попыток уехать на фронт.

Кинева приговорили к 16 годам колонии в 2016 году, обвинив в организации жесткого убийства пенсионерки Ледовской ради квартиры. Осужденный объяснил свой поступок тем, что хотел рассчитаться с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом), которому за место в думе якобы был должен пять миллионов рублей. Якобы Ройзман и навел Кинева на Ледовскую, но тогдашний мэр отрицал обвинения.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный за убийство 81-летней Ольги Ледовской, вышел на связь из зоны спецоперации (СВО). Он выразил благодарность за отправленные помощь и письма от детей. «Сегодня мы получили помощь из Одинцова. Эта помощь очень своевременна и нужна. Особенно хочу поблагодарить Рашида и всех, кто помогал нам. Спасибо вам большое», — передает ЕАН слова Кинева. Также он отметил важность полученных писем от детей, написанных с любовью. В начале января экс-депутат ушел на СВО в отряд «Шторм Z» в качестве военврача. Как оказалось, ранее он предпринимал несколько неудачных попыток уехать на фронт. Кинева приговорили к 16 годам колонии в 2016 году, обвинив в организации жесткого убийства пенсионерки Ледовской ради квартиры. Осужденный объяснил свой поступок тем, что хотел рассчитаться с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом), которому за место в думе якобы был должен пять миллионов рублей. Якобы Ройзман и навел Кинева на Ледовскую, но тогдашний мэр отрицал обвинения. *Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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