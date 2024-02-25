Левитин: Путин поручил сформировать списки участников Олимпиады в Париже

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию российских спортсменов в летних Играх в Париже. Об этом рассказал помощник президента РФ Игорь Левитин.
«Президентом страны поручено минспорта и ОКР сформировать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде-2024», — передает слова Левитина «Матч ТВ». Он отметил, что необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут им предписаны.
Ранее МОК объявил, что российские спортсмены, прошедшие отбор, смогут участвовать в Олимпиаде-2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага и гимна. Запрещено участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Известно, что ОКР не будет финансировать спортсменов, выступающих на Играх-2024 в Париже под нейтральным статусом. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские спортсмены имеют возможность участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Однако он подчеркнул, что они должны осознавать все риски. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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