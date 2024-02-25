Зеленский отказался говорить о планах ВСУ на фронте

Зеленский: в Кремле получили документ о контрнаступлении ВСУ еще до его начала
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский опасается, что его планы станут достоянием Москвы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о планах ВСУ на фронте, мотивируя это тем, что «планы могут оказаться в руках у России». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует его офис.

«Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала контрнаступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим», — заявил Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о планах ВСУ на фронте, мотивируя это тем, что «планы могут оказаться в руках у России». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует его офис. «Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала контрнаступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим», — заявил Зеленский
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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