Зеленский опасается, что его планы станут достоянием Москвы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о планах ВСУ на фронте, мотивируя это тем, что «планы могут оказаться в руках у России». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует его офис.
«Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала контрнаступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим», — заявил Зеленский
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