Зеленский отказался говорить о планах ВСУ на фронте

Зеленский: в Кремле получили документ о контрнаступлении ВСУ еще до его начала

25 февраля 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Зеленский опасается, что его планы станут достоянием Москвы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о планах ВСУ на фронте, мотивируя это тем, что «планы могут оказаться в руках у России». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует его офис. «Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала контрнаступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим», — заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о планах ВСУ на фронте, мотивируя это тем, что «планы могут оказаться в руках у России». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует его офис. «Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала контрнаступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим», — заявил Зеленский