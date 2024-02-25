Супруга Бари Алибасова рассказала о самочувствии мужа

Продюсеру стало плохо вечером
Продюсера, основателя группы «На-На» Бари Алибасов экстренно госпитализировали в больницу из-за высокого давления. Об этом сообщила его супруга.
«Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой», — рассказала Shot
Telegram-канал «112» ранее сообщил, что Алибасов попал в больницу с инсультом. По их информации, он находится в реанимации одной из клиник Москвы. 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо. Ему потребовалась экстренная помощь медиков.
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