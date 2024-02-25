25 февраля 2024

Супруга Бари Алибасова рассказала о самочувствии мужа

Shot: Бари Алибасова госпитализирован в больницу из-за высокого давления
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница, машина скорой медицинской помощи
Продюсеру стало плохо вечером Фото:

Продюсера, основателя группы «На-На» Бари Алибасов экстренно госпитализировали в больницу из-за высокого давления. Об этом сообщила его супруга.

«Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой», — рассказала Shot жена Бари Алибасова. С ее слов, еще утром он бегал на беговой дорожке, а вечером продюсеру стало плохо.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что Алибасов попал в больницу с инсультом. По их информации, он находится в реанимации одной из клиник Москвы. 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо. Ему потребовалась экстренная помощь медиков.

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Продюсера, основателя группы «На-На» Бари Алибасов экстренно госпитализировали в больницу из-за высокого давления. Об этом сообщила его супруга. «Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой», — рассказала Shot жена Бари Алибасова. С ее слов, еще утром он бегал на беговой дорожке, а вечером продюсеру стало плохо. Telegram-канал «112» ранее сообщил, что Алибасов попал в больницу с инсультом. По их информации, он находится в реанимации одной из клиник Москвы. 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо. Ему потребовалась экстренная помощь медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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