Супруга Бари Алибасова рассказала о самочувствии мужа

Shot: Бари Алибасова госпитализирован в больницу из-за высокого давления

25 февраля 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Продюсеру стало плохо вечером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продюсера, основателя группы «На-На» Бари Алибасов экстренно госпитализировали в больницу из-за высокого давления. Об этом сообщила его супруга. «Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой», — рассказала Shot жена Бари Алибасова. С ее слов, еще утром он бегал на беговой дорожке, а вечером продюсеру стало плохо. Telegram-канал «112» ранее сообщил, что Алибасов попал в больницу с инсультом. По их информации, он находится в реанимации одной из клиник Москвы. 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо. Ему потребовалась экстренная помощь медиков.

Продюсера, основателя группы «На-На» Бари Алибасов экстренно госпитализировали в больницу из-за высокого давления. Об этом сообщила его супруга. «Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой», — рассказала Shot жена Бари Алибасова. С ее слов, еще утром он бегал на беговой дорожке, а вечером продюсеру стало плохо. Telegram-канал «112» ранее сообщил, что Алибасов попал в больницу с инсультом. По их информации, он находится в реанимации одной из клиник Москвы. 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо. Ему потребовалась экстренная помощь медиков.