Победителем конкурса «Лидеры России» стал управленец из ХМАО

Пятый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве. Руководитель проектов по импортозамещению компании «Газпромнефть-Заполярье» Артем Столяров из Ханты-Мансийска вошел в число призеров.
«Победители пятого сезона конкурса „Лидеры России“. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Столяров Артем Игоревич, Руководитель проектов по импортозамещению, ООО „Газпромнефть-Заполярье“, Ханты-Мансийск», — сообщила пресс-служба конкурса.
Итоги оценочных испытаний суперфинала конкурса подведены 25 февраля. Победителями стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран — Бельгии и Сербии. Среди призеров — 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола. Победители получат 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах.
По поручению президента РФ Владимира Путина конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более миллиона заявок из 150 стран мира.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.