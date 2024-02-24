24 февраля 2024
23 февраля 2024

Победителем конкурса «Лидеры России» стал управленец из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, лидеры россии
Подведение итогов конкурса состоялось 25 февраля Фото:

Пятый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве. Руководитель проектов по импортозамещению компании «Газпромнефть-Заполярье» Артем Столяров из Ханты-Мансийска вошел в число призеров.

«Победители пятого сезона конкурса „Лидеры России“. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Столяров Артем Игоревич, Руководитель проектов по импортозамещению, ООО „Газпромнефть-Заполярье“, Ханты-Мансийск», — сообщила пресс-служба конкурса.

Итоги оценочных испытаний суперфинала конкурса подведены 25 февраля. Победителями стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран — Бельгии и Сербии. Среди призеров — 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола. Победители получат 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах.

По поручению президента РФ Владимира Путина конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более миллиона заявок из 150 стран мира.

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Пятый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве. Руководитель проектов по импортозамещению компании «Газпромнефть-Заполярье» Артем Столяров из Ханты-Мансийска вошел в число призеров. «Победители пятого сезона конкурса „Лидеры России“. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Столяров Артем Игоревич, Руководитель проектов по импортозамещению, ООО „Газпромнефть-Заполярье“, Ханты-Мансийск», — сообщила пресс-служба конкурса. Итоги оценочных испытаний суперфинала конкурса подведены 25 февраля. Победителями стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран — Бельгии и Сербии. Среди призеров — 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола. Победители получат 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах. По поручению президента РФ Владимира Путина конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более миллиона заявок из 150 стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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