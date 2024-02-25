В ЯНАО на соревнование дрифтеров приехала единственная девушка-пилот. Видео

26 февраля 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Для участницы из Нового Уренгоя это были первые окружные соревнования (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) прошли окружные соревнования по зимнему дрифту. В этом году в состязании приняла участие единственная девушка-пилот. Подробности мероприятия сообщают власти города в соцсети. «В воскресенье 25 февраля в Губкинском состоялся Кубок Ямала по зимнему дрифту. В этом году наравне с мужчинами состязалась единственная девушка — пилот Виктория Шестакова из Нового Уренгоя», — сообщается в telegram-канале мэрии. Участница недавно начала заниматься этим видом спорта, но уже достаточно хорошо себя показала в первом для нее сезоне игр. В соревнованиях приняли участие пять команд из Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского и Ноябрьска. Кубок по зимнему дрифту достался хозяевам встречи — команде из Губкинского. Годом ранее соревнования по зимнему дрифту в городе были посвящены девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Губкинском таким образом присоединились к акции «Крымская весна», которая проходила по всей стране.

В Губкинском (ЯНАО) прошли окружные соревнования по зимнему дрифту. В этом году в состязании приняла участие единственная девушка-пилот. Подробности мероприятия сообщают власти города в соцсети. «В воскресенье 25 февраля в Губкинском состоялся Кубок Ямала по зимнему дрифту. В этом году наравне с мужчинами состязалась единственная девушка — пилот Виктория Шестакова из Нового Уренгоя», — сообщается в telegram-канале мэрии. Участница недавно начала заниматься этим видом спорта, но уже достаточно хорошо себя показала в первом для нее сезоне игр. В соревнованиях приняли участие пять команд из Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского и Ноябрьска. Кубок по зимнему дрифту достался хозяевам встречи — команде из Губкинского. Годом ранее соревнования по зимнему дрифту в городе были посвящены девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Губкинском таким образом присоединились к акции «Крымская весна», которая проходила по всей стране.