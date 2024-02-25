В Губкинском (ЯНАО) прошли окружные соревнования по зимнему дрифту. В этом году в состязании приняла участие единственная девушка-пилот. Подробности мероприятия сообщают власти города в соцсети.
«В воскресенье 25 февраля в Губкинском состоялся Кубок Ямала по зимнему дрифту. В этом году наравне с мужчинами состязалась единственная девушка — пилот Виктория Шестакова из Нового Уренгоя», — сообщается в telegram-канале мэрии. Участница недавно начала заниматься этим видом спорта, но уже достаточно хорошо себя показала в первом для нее сезоне игр.
В соревнованиях приняли участие пять команд из Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского и Ноябрьска. Кубок по зимнему дрифту достался хозяевам встречи — команде из Губкинского.
Годом ранее соревнования по зимнему дрифту в городе были посвящены девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Губкинском таким образом присоединились к акции «Крымская весна», которая проходила по всей стране.
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