В Губкинском (ЯНАО) прошли соревнования по зимнему дрифту, посвященные девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией (событие получило название «Крымская весна» — прим. URA.RU). О соревнованиях сообщил глава городской администрации Андрей Гаранин.
«Крымская весна» приехала и в Губкинский! Спасибо участникам соревнований по зимнему дрифту за поддержку акции. 9 лет мы снова вместе, мы — едины и так будет всегда», — написал Андрей Гаранин в своем telegram-канале.
Полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав России 16 марта 2014 года на правах субъектов Федерации. На референдуме большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение республики к России. В этом году исполняется девять лет с того момента, как полуостров стал частью РФ.
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