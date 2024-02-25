25 февраля 2024

Президент Республики Сербской Додик допустил открытие консульства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Республике Сербской в 2024 году может открыться консульство России Фото:

Российское консульство может открыться в Республике Сербской в 2024 году. Об этом сообщил президент страны Милорад Додик. По его словам, стороны уже приняли все решения, необходимые для открытия представительства.

«Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, приняты. И я могу также подтвердить, что сейчас идет проработка технических и логистических вопросов», — сказал Додик в интервью «Известиям». Он добавил, что считает «реальным» открытие консульства в столице республики в 2024 году.

Ранее Додик посетил Казань, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и заверил, что энтитет Боснии и Герцеговины избегает возможность присоединиться к санкциям против России. Как прошла встреча двух лидеров — в материале URA.RU.

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Российское консульство может открыться в Республике Сербской в 2024 году. Об этом сообщил президент страны Милорад Додик. По его словам, стороны уже приняли все решения, необходимые для открытия представительства. «Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, приняты. И я могу также подтвердить, что сейчас идет проработка технических и логистических вопросов», — сказал Додик в интервью «Известиям». Он добавил, что считает «реальным» открытие консульства в столице республики в 2024 году. Ранее Додик посетил Казань, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и заверил, что энтитет Боснии и Герцеговины избегает возможность присоединиться к санкциям против России. Как прошла встреча двух лидеров — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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