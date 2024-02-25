Президент Республики Сербской Додик допустил открытие консульства РФ

26 февраля 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

В Республике Сербской в 2024 году может открыться консульство России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российское консульство может открыться в Республике Сербской в 2024 году. Об этом сообщил президент страны Милорад Додик. По его словам, стороны уже приняли все решения, необходимые для открытия представительства. «Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, приняты. И я могу также подтвердить, что сейчас идет проработка технических и логистических вопросов», — сказал Додик в интервью «Известиям». Он добавил, что считает «реальным» открытие консульства в столице республики в 2024 году. Ранее Додик посетил Казань, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и заверил, что энтитет Боснии и Герцеговины избегает возможность присоединиться к санкциям против России. Как прошла встреча двух лидеров — в материале URA.RU.

Российское консульство может открыться в Республике Сербской в 2024 году. Об этом сообщил президент страны Милорад Додик. По его словам, стороны уже приняли все решения, необходимые для открытия представительства. «Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, приняты. И я могу также подтвердить, что сейчас идет проработка технических и логистических вопросов», — сказал Додик в интервью «Известиям». Он добавил, что считает «реальным» открытие консульства в столице республики в 2024 году. Ранее Додик посетил Казань, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и заверил, что энтитет Боснии и Герцеговины избегает возможность присоединиться к санкциям против России. Как прошла встреча двух лидеров — в материале URA.RU.