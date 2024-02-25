ФАС заявила о росте средней стоимости авиабилетов в РФ на 6,3%

26 февраля 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

Для жителей туристических регионов должен быть создан отдельный тариф на билеты, считает Петр Иванов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя стоимость авиабилетов в России по сравнению с 2019-м годом выросла на 6,3%. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов. «Мы фиксировали рост стоимости на авиабилеты. Но хочу сказать, что в целом средний чек по 2023 году по сравнению с 2019-м (не сравнивая с ковидными годами, где были субсидии на авиаперевозки, поэтому билеты были ниже в цене) вырос на 6,3%», — сказал Иванов газете «Известия». Он отметил, что даже с учетом накопленной инфляции это не самый высокий рост. Иванов добавил, что должен быть специальный тариф для жителей туристических регионов, который будет поддерживаться государством. ФАС уже разработала предложения по «защите» жителей этих регионов, сейчас их рассматривают в правительстве, добавил замглавы. Президент РФ Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного увеличения стоимости на авиабилеты в стране. По его словам, пассажиропоток в РФ увеличился на 13% с 2019 года и развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к росту цен на перелеты.

Средняя стоимость авиабилетов в России по сравнению с 2019-м годом выросла на 6,3%. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов. «Мы фиксировали рост стоимости на авиабилеты. Но хочу сказать, что в целом средний чек по 2023 году по сравнению с 2019-м (не сравнивая с ковидными годами, где были субсидии на авиаперевозки, поэтому билеты были ниже в цене) вырос на 6,3%», — сказал Иванов газете «Известия». Он отметил, что даже с учетом накопленной инфляции это не самый высокий рост. Иванов добавил, что должен быть специальный тариф для жителей туристических регионов, который будет поддерживаться государством. ФАС уже разработала предложения по «защите» жителей этих регионов, сейчас их рассматривают в правительстве, добавил замглавы. Президент РФ Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного увеличения стоимости на авиабилеты в стране. По его словам, пассажиропоток в РФ увеличился на 13% с 2019 года и развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к росту цен на перелеты.