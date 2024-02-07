Путин озадачился ценами на авиабилеты в России

07 февраля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал поддержать набранный темп в авиации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного увеличения стоимости на авиабилеты в стране. По его словам, пассажиропоток в РФ увеличился на 13% с 2019 года. «Важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов», — заявил Путин на совещании с членами правительства, трансляция шла на телеканале «Россия-24». По его словам, развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к увеличению стоимости на авиабилеты. Путин подчеркнул, что российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов. Он отметил, что передача транспорта авиакомпаниям должна осуществляться в запланированные сроки. Российский глава сообщил, что в 2023 году около 83 миллионов пассажиров воспользовались внутренними авиалиниями. По его словам, пассажиропоток увеличился на 13% с 2019 года. Он призвал поддержать набранный темп. Путин заявил, что РФ необходимо обновить авиапарк. По его словам, страна может выпускать линейку современной авиатехники. Он подчеркнул, что ожидает услышать не только данные по объемам воздушных перевозок, но и то, какие меры будут приняты для укрепления авиационной инфраструктуры. Путин назвал это непростой задачей. Ранее заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик сообщил, что первые российско-белорусские самолеты планируется начать выпускать к 2026 году. Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что РФ не обойдется без сверхзвуковой гражданской авиации, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного увеличения стоимости на авиабилеты в стране. По его словам, пассажиропоток в РФ увеличился на 13% с 2019 года. «Важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов», — заявил Путин на совещании с членами правительства, трансляция шла на телеканале «Россия-24». По его словам, развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к увеличению стоимости на авиабилеты. Путин подчеркнул, что российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов. Он отметил, что передача транспорта авиакомпаниям должна осуществляться в запланированные сроки. Российский глава сообщил, что в 2023 году около 83 миллионов пассажиров воспользовались внутренними авиалиниями. По его словам, пассажиропоток увеличился на 13% с 2019 года. Он призвал поддержать набранный темп. Путин заявил, что РФ необходимо обновить авиапарк. По его словам, страна может выпускать линейку современной авиатехники. Он подчеркнул, что ожидает услышать не только данные по объемам воздушных перевозок, но и то, какие меры будут приняты для укрепления авиационной инфраструктуры. Путин назвал это непростой задачей. Ранее заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик сообщил, что первые российско-белорусские самолеты планируется начать выпускать к 2026 году. Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что РФ не обойдется без сверхзвуковой гражданской авиации, передает телеканал 360.