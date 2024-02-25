Синоптики предупредили жителей ХМАО о возвращении морозов до -20 градусов

26 февраля 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

В ХМАО после оттепели вернутся морозы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и Нефтеюганске в ночь на 6 марта синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов. По данным сервиса Gismeteo, похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 10 м/с. «На следующей неделе жителей ХМАО ждет похолодание. В среду 6 марта в Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и Нефтеюганске ночью похолодает до -20 градусов. Дневные температуры поднимутся до -12, -13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. Небольшие осадки в виде снега прогнозируется в Нефтеюганске», — сообщается на сайте сервиса о погоде. Немного холоднее и ветренее будет в Когалыме. Там в ночь на 6 марта столбики термометра опустятся до -21 градуса, днем потеплеет до -13, а ветер разгонится до 11 метров в секунду. В столице Югры — Ханты-Мансийске похолодает только до -17 градусов ночью и до -10 днем, а также будет идти небольшой снег. Всю предшествующую похолоданию неделю в городах округа температура воздуха будет держаться на уровне от -7 до -15 градусов. Осадков в начале марта не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду. В последние дни февраля на территории ХМАО синоптики спрогнозировали оттепель. В Ханты-Мансийске 26 февраля ожидается потепление до 0 градусов, а в Сургуте и Нефтеюганске такая же погода будет 27 февраля. В Нягани возможно потепление до +3 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и Нефтеюганске в ночь на 6 марта синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов. По данным сервиса Gismeteo, похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 10 м/с. «На следующей неделе жителей ХМАО ждет похолодание. В среду 6 марта в Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и Нефтеюганске ночью похолодает до -20 градусов. Дневные температуры поднимутся до -12, -13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. Небольшие осадки в виде снега прогнозируется в Нефтеюганске», — сообщается на сайте сервиса о погоде. Немного холоднее и ветренее будет в Когалыме. Там в ночь на 6 марта столбики термометра опустятся до -21 градуса, днем потеплеет до -13, а ветер разгонится до 11 метров в секунду. В столице Югры — Ханты-Мансийске похолодает только до -17 градусов ночью и до -10 днем, а также будет идти небольшой снег. Всю предшествующую похолоданию неделю в городах округа температура воздуха будет держаться на уровне от -7 до -15 градусов. Осадков в начале марта не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду. В последние дни февраля на территории ХМАО синоптики спрогнозировали оттепель. В Ханты-Мансийске 26 февраля ожидается потепление до 0 градусов, а в Сургуте и Нефтеюганске такая же погода будет 27 февраля. В Нягани возможно потепление до +3 градусов.