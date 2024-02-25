25 февраля 2024
24 февраля 2024

Синоптики предупредили жителей ХМАО о возвращении морозов до -20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимние виды города. Пермь, зима, иней на деревьях, мороз, снежинки
В ХМАО после оттепели вернутся морозы Фото:

В Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и Нефтеюганске в ночь на 6 марта синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов. По данным сервиса Gismeteo, похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 10 м/с.

«На следующей неделе жителей ХМАО ждет похолодание. В среду 6 марта в Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и Нефтеюганске ночью похолодает до -20 градусов. Дневные температуры поднимутся до -12, -13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. Небольшие осадки в виде снега прогнозируется в Нефтеюганске», — сообщается на сайте сервиса о погоде.

Немного холоднее и ветренее будет в Когалыме. Там в ночь на 6 марта столбики термометра опустятся до -21 градуса, днем потеплеет до -13, а ветер разгонится до 11 метров в секунду. В столице Югры — Ханты-Мансийске похолодает только до -17 градусов ночью и до -10 днем, а также будет идти небольшой снег.

Всю предшествующую похолоданию неделю в городах округа температура воздуха будет держаться на уровне от -7 до -15 градусов. Осадков в начале марта не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду.

В последние дни февраля на территории ХМАО синоптики спрогнозировали оттепель. В Ханты-Мансийске 26 февраля ожидается потепление до 0 градусов, а в Сургуте и Нефтеюганске такая же погода будет 27 февраля. В Нягани возможно потепление до +3 градусов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и Нефтеюганске в ночь на 6 марта синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов. По данным сервиса Gismeteo, похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 10 м/с. «На следующей неделе жителей ХМАО ждет похолодание. В среду 6 марта в Нижневартовске, Сургуте, Мегионе и Нефтеюганске ночью похолодает до -20 градусов. Дневные температуры поднимутся до -12, -13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. Небольшие осадки в виде снега прогнозируется в Нефтеюганске», — сообщается на сайте сервиса о погоде. Немного холоднее и ветренее будет в Когалыме. Там в ночь на 6 марта столбики термометра опустятся до -21 градуса, днем потеплеет до -13, а ветер разгонится до 11 метров в секунду. В столице Югры — Ханты-Мансийске похолодает только до -17 градусов ночью и до -10 днем, а также будет идти небольшой снег. Всю предшествующую похолоданию неделю в городах округа температура воздуха будет держаться на уровне от -7 до -15 градусов. Осадков в начале марта не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду. В последние дни февраля на территории ХМАО синоптики спрогнозировали оттепель. В Ханты-Мансийске 26 февраля ожидается потепление до 0 градусов, а в Сургуте и Нефтеюганске такая же погода будет 27 февраля. В Нягани возможно потепление до +3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...