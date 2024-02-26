Силуанов: доходы бюджета России удивили Минфин

26 февраля 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов заявил, что доходы в бюджет РФ превзошли ожидания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поступления доходов в бюджет России превзошли ожидания Министерства финансов страны. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Ситуация с бюджетом под контролем, доходы идут неплохо, даже несколько лучше наших ожиданий», — сказал Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости. Министр подчеркнул, что рост ключевой ставки сказывается на экономической активности страны. Тем не менее глава Минфина выразил надежду на то, что понижение инфляционной динамики позволит Центробанку смягчить денежно-кредитную политику. Ранее Силуанов заявлял, что бюджет на 2024 год будет куда сложнее, чем на 2023. Также министр финансов сказал, что мечтает, чтобы о сложностях федерального бюджета вспоминали исключительно как о чем-то минувшем.

Поступления доходов в бюджет России превзошли ожидания Министерства финансов страны. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Ситуация с бюджетом под контролем, доходы идут неплохо, даже несколько лучше наших ожиданий», — сказал Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости. Министр подчеркнул, что рост ключевой ставки сказывается на экономической активности страны. Тем не менее глава Минфина выразил надежду на то, что понижение инфляционной динамики позволит Центробанку смягчить денежно-кредитную политику. Ранее Силуанов заявлял, что бюджет на 2024 год будет куда сложнее, чем на 2023. Также министр финансов сказал, что мечтает, чтобы о сложностях федерального бюджета вспоминали исключительно как о чем-то минувшем.