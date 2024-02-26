Силуанов сделал предупреждение Западу насчет замороженных активов РФ

Антон Силуанов заявил об ответе Западу на действия с российскими активами
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Любые действия с российскими активами со стороны Запада повлекут за собой зеркальный ответ. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«У нас заморожено [активов] тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал Антон Силуанов в интервью РИА Новости.
После начала спецоперации на Украине Запад заморозил активы РФ на сотни миллиардов долларов. Эти средства планируется направить Украине. Силуанов заявлял, что сейчас за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан.
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