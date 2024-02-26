Силуанов сделал предупреждение Западу насчет замороженных активов РФ

Силуанов: Любые действия Запада с активами РФ повлекут симметричный ответ
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов заявил об ответе Западу на действия с российскими активами Фото:
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Любые действия с российскими активами со стороны Запада повлекут за собой зеркальный ответ. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас заморожено [активов] тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал Антон Силуанов в интервью РИА Новости.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил активы РФ на сотни миллиардов долларов. Эти средства планируется направить Украине. Силуанов заявлял, что сейчас за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан.

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Любые действия с российскими активами со стороны Запада повлекут за собой зеркальный ответ. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов. «У нас заморожено [активов] тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал Антон Силуанов в интервью РИА Новости. После начала спецоперации на Украине Запад заморозил активы РФ на сотни миллиардов долларов. Эти средства планируется направить Украине. Силуанов заявлял, что сейчас за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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