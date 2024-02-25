Полпред Якушев дал напутствие уральцам, победившим в кремлевском конкурсе

Полпред Якушев поздравил уральцев, победивших в конкурсе «Лидеры России»

26 февраля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поздравил восьмерых уральцев — суперфиналистов конкурса «Лидеры России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил восьмерых суперфиналистов конкурса управленцев «Лидеры России» от УрФО. Он пожелал им достичь всех поставленных целей, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. «Конкурсные испытания позади. Начинается новая, интересная и насыщенная глава вашей жизни. Желаю вам сохранить тот азарт и энергию, что сопровождали вас на протяжении всего проекта. Воспользоваться возможностями, что открыл для вас конкурс, и достичь всех целей, которые вы наметили», — напутствовал победителей Владимир Якушев. Среди восьми победителей от УрФО шестеро — жители Свердловской области. Они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на обучение в вузах и смогут встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Конкурс «Лидеры России» по поручению президента РФ Владимира Путина проводится с 2017 года. Пятый сезон начался в апреле 2023 года. За это время поступило более миллиона заявок из 150 стран мира.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил восьмерых суперфиналистов конкурса управленцев «Лидеры России» от УрФО. Он пожелал им достичь всех поставленных целей, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. «Конкурсные испытания позади. Начинается новая, интересная и насыщенная глава вашей жизни. Желаю вам сохранить тот азарт и энергию, что сопровождали вас на протяжении всего проекта. Воспользоваться возможностями, что открыл для вас конкурс, и достичь всех целей, которые вы наметили», — напутствовал победителей Владимир Якушев. Среди восьми победителей от УрФО шестеро — жители Свердловской области. Они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на обучение в вузах и смогут встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Конкурс «Лидеры России» по поручению президента РФ Владимира Путина проводится с 2017 года. Пятый сезон начался в апреле 2023 года. За это время поступило более миллиона заявок из 150 стран мира.