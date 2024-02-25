25 февраля 2024
24 февраля 2024

Пермячке в банке с икрой попался червяк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, мясная консерва, банка консервы, консерва
Открыв банку, женщина увидела живого червя Фото:

Жительница Березников (Пермский край) купила банку с кабачковой икрой, а внутри обнаружила червяка. Фотографию живности в банке с закуской она опубликовала в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Кабачковая икра Global Village, была мой самой любимой пока я не открыла крышку. Это чудо оказалось живое и ползающее. Будьте аккуратнее», — предупредила людей пермячка.

В комментариях к посту пользователи соцсетей отметили, что подобное уже случалось. «Я как-то такую же купила, вся крышка была в этих червях», — поделилась Елена Морозова. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Retail Group, которая является владельцем бренда Global Village.

Червяк оказался живым и активно ползающим
Червяк оказался живым и активно ползающим

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Жительница Березников (Пермский край) купила банку с кабачковой икрой, а внутри обнаружила червяка. Фотографию живности в банке с закуской она опубликовала в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Кабачковая икра Global Village, была мой самой любимой пока я не открыла крышку. Это чудо оказалось живое и ползающее. Будьте аккуратнее», — предупредила людей пермячка. В комментариях к посту пользователи соцсетей отметили, что подобное уже случалось. «Я как-то такую же купила, вся крышка была в этих червях», — поделилась Елена Морозова. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Retail Group, которая является владельцем бренда Global Village.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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