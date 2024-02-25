Пермячке в банке с икрой попался червяк. Фото

26 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Открыв банку, женщина увидела живого червя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) купила банку с кабачковой икрой, а внутри обнаружила червяка. Фотографию живности в банке с закуской она опубликовала в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Кабачковая икра Global Village, была мой самой любимой пока я не открыла крышку. Это чудо оказалось живое и ползающее. Будьте аккуратнее», — предупредила людей пермячка. В комментариях к посту пользователи соцсетей отметили, что подобное уже случалось. «Я как-то такую же купила, вся крышка была в этих червях», — поделилась Елена Морозова. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Retail Group, которая является владельцем бренда Global Village. Червяк оказался живым и активно ползающим Сообщество «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Березников (Пермский край) купила банку с кабачковой икрой, а внутри обнаружила червяка. Фотографию живности в банке с закуской она опубликовала в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Кабачковая икра Global Village, была мой самой любимой пока я не открыла крышку. Это чудо оказалось живое и ползающее. Будьте аккуратнее», — предупредила людей пермячка. В комментариях к посту пользователи соцсетей отметили, что подобное уже случалось. «Я как-то такую же купила, вся крышка была в этих червях», — поделилась Елена Морозова. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Retail Group, которая является владельцем бренда Global Village.