В Кургане многодетная мать пряталась от приставов в кладовой

26 февраля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Многодетная мать в Кургане не хотела платить алименты на троих детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Кургана, лишенная родительских прав в отношении троих детей, не платила алименты и вела асоциальный образ жизни. От уголовного преследования женщина пыталась спрятаться в кладовой квартиры, рассказали в пресс-службе УФССП по Курганской области. «Жительница Кургана была лишена родительских прав в отношении двух своих сыновей и дочери. Взыскателем алиментов является отец, он же занимается воспитанием детей, так как мать ведет асоциальный образ жизни и родительские обязанности игнорирует», — сообщает УФССП по Курганской области. Сначала приставы привлекли должницу к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). После этого она устроилась на работу, но не прошло и пары месяцев, как вновь вернулась к свободному образу жизни. Когда сотрудники УФССП собрали материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей»), женщина перестала выходить на связь с судебными приставами. Приставы приехали к ней по месту жительства, дверь им никто не открыл. При этом из квартиры доносились звуки, а в окне приставы заметили силуэт. Соседи неплательщицы пожаловались на шумные вечеринки, и подтвердили, что женщина находится дома. Подготовив необходимые документы и спецсредства, судебные приставы вскрыли дверь. На первый взгляд квартира была пуста. Гражданка пряталась в кладовой, но устала сидеть без движения и выдала себя. Должницу доставили в отделение, где в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время материалы рассмотрит суд. В Кургане судебные приставы вскрыли квартиру многодетной матери-злостной должницы по алиментам и нашли ее в кладовой Фото: УФССП по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана, лишенная родительских прав в отношении троих детей, не платила алименты и вела асоциальный образ жизни. От уголовного преследования женщина пыталась спрятаться в кладовой квартиры, рассказали в пресс-службе УФССП по Курганской области. «Жительница Кургана была лишена родительских прав в отношении двух своих сыновей и дочери. Взыскателем алиментов является отец, он же занимается воспитанием детей, так как мать ведет асоциальный образ жизни и родительские обязанности игнорирует», — сообщает УФССП по Курганской области. Сначала приставы привлекли должницу к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). После этого она устроилась на работу, но не прошло и пары месяцев, как вновь вернулась к свободному образу жизни. Когда сотрудники УФССП собрали материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей»), женщина перестала выходить на связь с судебными приставами. Приставы приехали к ней по месту жительства, дверь им никто не открыл. При этом из квартиры доносились звуки, а в окне приставы заметили силуэт. Соседи неплательщицы пожаловались на шумные вечеринки, и подтвердили, что женщина находится дома. Подготовив необходимые документы и спецсредства, судебные приставы вскрыли дверь. На первый взгляд квартира была пуста. Гражданка пряталась в кладовой, но устала сидеть без движения и выдала себя. Должницу доставили в отделение, где в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время материалы рассмотрит суд.