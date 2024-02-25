25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Кургане многодетная мать пряталась от приставов в кладовой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, пристав, фссп, судебный пристав
Многодетная мать в Кургане не хотела платить алименты на троих детей Фото:

Жительница Кургана, лишенная родительских прав в отношении троих детей, не платила алименты и вела асоциальный образ жизни. От уголовного преследования женщина пыталась спрятаться в кладовой квартиры, рассказали в пресс-службе УФССП по Курганской области.

«Жительница Кургана была лишена родительских прав в отношении двух своих сыновей и дочери. Взыскателем алиментов является отец, он же занимается воспитанием детей, так как мать ведет асоциальный образ жизни и родительские обязанности игнорирует», — сообщает УФССП по Курганской области.

Сначала приставы привлекли должницу к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). После этого она устроилась на работу, но не прошло и пары месяцев, как вновь вернулась к свободному образу жизни. Когда сотрудники УФССП собрали материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей»), женщина перестала выходить на связь с судебными приставами.

Приставы приехали к ней по месту жительства, дверь им никто не открыл. При этом из квартиры доносились звуки, а в окне приставы заметили силуэт. Соседи неплательщицы пожаловались на шумные вечеринки, и подтвердили, что женщина находится дома. Подготовив необходимые документы и спецсредства, судебные приставы вскрыли дверь. На первый взгляд квартира была пуста. Гражданка пряталась в кладовой, но устала сидеть без движения и выдала себя. Должницу доставили в отделение, где в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время материалы рассмотрит суд.

В Кургане судебные приставы вскрыли квартиру многодетной матери-злостной должницы по алиментам и нашли ее в кладовой
В Кургане судебные приставы вскрыли квартиру многодетной матери-злостной должницы по алиментам и нашли ее в кладовой
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кургана, лишенная родительских прав в отношении троих детей, не платила алименты и вела асоциальный образ жизни. От уголовного преследования женщина пыталась спрятаться в кладовой квартиры, рассказали в пресс-службе УФССП по Курганской области. «Жительница Кургана была лишена родительских прав в отношении двух своих сыновей и дочери. Взыскателем алиментов является отец, он же занимается воспитанием детей, так как мать ведет асоциальный образ жизни и родительские обязанности игнорирует», — сообщает УФССП по Курганской области. Сначала приставы привлекли должницу к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). После этого она устроилась на работу, но не прошло и пары месяцев, как вновь вернулась к свободному образу жизни. Когда сотрудники УФССП собрали материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей»), женщина перестала выходить на связь с судебными приставами. Приставы приехали к ней по месту жительства, дверь им никто не открыл. При этом из квартиры доносились звуки, а в окне приставы заметили силуэт. Соседи неплательщицы пожаловались на шумные вечеринки, и подтвердили, что женщина находится дома. Подготовив необходимые документы и спецсредства, судебные приставы вскрыли дверь. На первый взгляд квартира была пуста. Гражданка пряталась в кладовой, но устала сидеть без движения и выдала себя. Должницу доставили в отделение, где в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время материалы рассмотрит суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...