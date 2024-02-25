25 февраля 2024
24 февраля 2024

С наступлением весны в Свердловской области похолодает

В Свердловской области с 3 по 5 марта наступит похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало марта на Урале выдастся холодным Фото:

В Свердловской области в первые числа марта наступит похолодание. Прогнозом на начало весны с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

«С наступлением марта трансформации в атмосфере помогут перемещению в Предуралье небольшого северо-западного циклона. В период с третьего по пятое марта вероятно понижение температуры. На юге Свердловской области столбик термометра, но ночам опустится до -15-18°, дневные будут в районе -2-7°», — пояснила Шепоренко.

Последние же числа февраля на Урале останутся теплыми: ночью столбик термометра покажет -4,-9° (на крайнем юго-западе Свердловской области до -16°), днем +1,-4°. Галина Шепоренко подчеркнула, что в воскресенье, 25 февраля, температура превышала климатические нормы на 2-6°, а на крайнем севере региона даже на 9-10°.

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В Свердловской области в первые числа марта наступит похолодание. Прогнозом на начало весны с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «С наступлением марта трансформации в атмосфере помогут перемещению в Предуралье небольшого северо-западного циклона. В период с третьего по пятое марта вероятно понижение температуры. На юге Свердловской области столбик термометра, но ночам опустится до -15-18°, дневные будут в районе -2-7°», — пояснила Шепоренко. Последние же числа февраля на Урале останутся теплыми: ночью столбик термометра покажет -4,-9° (на крайнем юго-западе Свердловской области до -16°), днем +1,-4°. Галина Шепоренко подчеркнула, что в воскресенье, 25 февраля, температура превышала климатические нормы на 2-6°, а на крайнем севере региона даже на 9-10°.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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