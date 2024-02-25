С наступлением весны в Свердловской области похолодает

В Свердловской области в первые числа марта наступит похолодание. Прогнозом на начало весны с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
«С наступлением марта трансформации в атмосфере помогут перемещению в Предуралье небольшого северо-западного циклона. В период с третьего по пятое марта вероятно понижение температуры. На юге Свердловской области столбик термометра, но ночам опустится до -15-18°, дневные будут в районе -2-7°», — пояснила Шепоренко.
Последние же числа февраля на Урале останутся теплыми: ночью столбик термометра покажет -4,-9° (на крайнем юго-западе Свердловской области до -16°), днем +1,-4°. Галина Шепоренко подчеркнула, что в воскресенье, 25 февраля, температура превышала климатические нормы на 2-6°, а на крайнем севере региона даже на 9-10°.
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