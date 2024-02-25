Житель Целинного округа Курганской области Александр Шулепов получил медаль общественного признания «Отец солдата». Награду ему вручила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова, сообщает глава округа Петр Скоробогатов.
«Сегодня Александру Николаевичу Шулепову торжественно вручена медаль общественного признания „Отец солдата“. Его сын Дмитрий Шулепов, ефрейтор роты глубинной разведки контрактной службы Шулепов Дмитрий Александрович пал смертью храбрых 17 мая 2022», — написал Скоробогатов на свой странице во «ВКонтакте» 26 февраля.
Глава округа добавил, что отцовская награда — это символ преемственности поколений и верности своему долгу. Это возможность еще раз сказать «спасибо» тем, кто воспитал настоящих мужчин — защитников Отечества. В Курганской области такая награда была вручена впервые.
Житель Целинного округа Курганской области Александр Шулепов получил медаль «Отец солдата»
Фото: старица Петра Скоробогатова во «ВКонтакте», https://vk.com/id510958932
Фото: старица Петра Скоробогатова во «ВКонтакте», https://vk.com/id510958932
Награду Александру Шулепову вручила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова
Фото: старица Петра Скоробогатова во «ВКонтакте», https://vk.com/id510958932
Житель Целинного округа Курганской области Александр Шулепов получил медаль общественного признания «Отец солдата». Награду ему вручила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова, сообщает глава округа Петр Скоробогатов. «Сегодня Александру Николаевичу Шулепову торжественно вручена медаль общественного признания „Отец солдата“. Его сын Дмитрий Шулепов, ефрейтор роты глубинной разведки контрактной службы Шулепов Дмитрий Александрович пал смертью храбрых 17 мая 2022», — написал Скоробогатов на свой странице во «ВКонтакте» 26 февраля. Глава округа добавил, что отцовская награда — это символ преемственности поколений и верности своему долгу. Это возможность еще раз сказать «спасибо» тем, кто воспитал настоящих мужчин — защитников Отечества. В Курганской области такая награда была вручена впервые.