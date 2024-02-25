25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Курганской области впервые вручили награду для отца солдата. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награду «Отец солдата» вручили жителю Целинного округа Александру Шулепову Фото:

Житель Целинного округа Курганской области Александр Шулепов получил медаль общественного признания «Отец солдата». Награду ему вручила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова, сообщает глава округа Петр Скоробогатов.

«Сегодня Александру Николаевичу Шулепову торжественно вручена медаль общественного признания „Отец солдата“. Его сын Дмитрий Шулепов, ефрейтор роты глубинной разведки контрактной службы Шулепов Дмитрий Александрович пал смертью храбрых 17 мая 2022», — написал Скоробогатов на свой странице во «ВКонтакте» 26 февраля.

Глава округа добавил, что отцовская награда — это символ преемственности поколений и верности своему долгу. Это возможность еще раз сказать «спасибо» тем, кто воспитал настоящих мужчин — защитников Отечества. В Курганской области такая награда была вручена впервые.

Житель Целинного округа Курганской области Александр Шулепов получил медаль «Отец солдата»
Житель Целинного округа Курганской области Александр Шулепов получил медаль «Отец солдата»
Фото:
Фото:
Награду Александру Шулепову вручила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова
Награду Александру Шулепову вручила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова
Фото:

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Житель Целинного округа Курганской области Александр Шулепов получил медаль общественного признания «Отец солдата». Награду ему вручила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова, сообщает глава округа Петр Скоробогатов. «Сегодня Александру Николаевичу Шулепову торжественно вручена медаль общественного признания „Отец солдата“. Его сын Дмитрий Шулепов, ефрейтор роты глубинной разведки контрактной службы Шулепов Дмитрий Александрович пал смертью храбрых 17 мая 2022», — написал Скоробогатов на свой странице во «ВКонтакте» 26 февраля. Глава округа добавил, что отцовская награда — это символ преемственности поколений и верности своему долгу. Это возможность еще раз сказать «спасибо» тем, кто воспитал настоящих мужчин — защитников Отечества. В Курганской области такая награда была вручена впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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