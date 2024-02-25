В ХМАО нефтяники начинают досрочно голосовать на выборах президента РФ

Нефтяники и представители коренных и малочисленных народов Севера из труднодоступных районов ХМАО начнут принимать участие в досрочном голосовании на выборах президента России с 27 февраля. Об этом URA.RU рассказали в окружной избирательной комиссии.
«Голосование югорских вахтовиков и представителей КМНС на стойбищах будет проходить три недели, с 27 февраля до 14 марта. В досрочном голосовании примут участие нефтяники всех муниципальных районов округа, кроме Березовского и Советского. Эти два муниципалитета подключатся чуть позже», — прокомментировали в ИК.
В целом, избирком ХМАО отмечает высокую вовлеченность нефтяных компаний в президентскую кампанию. «Это связано с увеличением числа вахтовиков на месторождениях округа», — уточнили в ведомстве. На выборах в Госдуму в 2021 году в досрочном голосовании в ХМАО приняло участие 32 тысячи человек.
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