25 февраля 2024
24 февраля 2024

В ХМАО нефтяники начинают досрочно голосовать на выборах президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО начинается досрочное голосование в труднодоступных районах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Нефтяники и представители коренных и малочисленных народов Севера из труднодоступных районов ХМАО начнут принимать участие в досрочном голосовании на выборах президента России с 27 февраля. Об этом URA.RU рассказали в окружной избирательной комиссии.

«Голосование югорских вахтовиков и представителей КМНС на стойбищах будет проходить три недели, с 27 февраля до 14 марта. В досрочном голосовании примут участие нефтяники всех муниципальных районов округа, кроме Березовского и Советского. Эти два муниципалитета подключатся чуть позже», — прокомментировали в ИК.

В целом, избирком ХМАО отмечает высокую вовлеченность нефтяных компаний в президентскую кампанию. «Это связано с увеличением числа вахтовиков на месторождениях округа», — уточнили в ведомстве. На выборах в Госдуму в 2021 году в досрочном голосовании в ХМАО приняло участие 32 тысячи человек.

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Нефтяники и представители коренных и малочисленных народов Севера из труднодоступных районов ХМАО начнут принимать участие в досрочном голосовании на выборах президента России с 27 февраля. Об этом URA.RU рассказали в окружной избирательной комиссии. «Голосование югорских вахтовиков и представителей КМНС на стойбищах будет проходить три недели, с 27 февраля до 14 марта. В досрочном голосовании примут участие нефтяники всех муниципальных районов округа, кроме Березовского и Советского. Эти два муниципалитета подключатся чуть позже», — прокомментировали в ИК. В целом, избирком ХМАО отмечает высокую вовлеченность нефтяных компаний в президентскую кампанию. «Это связано с увеличением числа вахтовиков на месторождениях округа», — уточнили в ведомстве. На выборах в Госдуму в 2021 году в досрочном голосовании в ХМАО приняло участие 32 тысячи человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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