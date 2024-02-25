25 февраля 2024

В «Уральских авиалиниях» опровергли историю с родами пассажирки в небе

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, airbus320, эйрбас320
У беременной пассажирки, летевшей в Ташкент, начались схватки Фото:

Родов на рейсе Екатеринбург — Ташкент авиакомпании «Уральские авиалинии» 24 февраля не было. У одной из пассажирок просто начались схватки, утихшие после того, как женщине дали чай. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика, комментируя появившуюся ранее информацию.

«На рейсе U6-2961 Екатеринбург — Ташкент беременная пассажирка пожаловалась на боли внизу живота. Ее усадили на свободный ряд кресел в хвостовой части салона, предложили чай, воду. Пассажирка заверила экипаж, что боли утихли», — сообщает telegram-канал авиакомпании.

Садить самолет не потребовалось, он долетел до пункта назначения. В Ташкенте пассажирку у трапа встретила бригада скорой помощи. О том, что беременная пассажирка родила на борту самолета, рассказал в соцсетях один из блогеров, летевший этим же рейсом.

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Родов на рейсе Екатеринбург — Ташкент авиакомпании «Уральские авиалинии» 24 февраля не было. У одной из пассажирок просто начались схватки, утихшие после того, как женщине дали чай. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика, комментируя появившуюся ранее информацию. «На рейсе U6-2961 Екатеринбург — Ташкент беременная пассажирка пожаловалась на боли внизу живота. Ее усадили на свободный ряд кресел в хвостовой части салона, предложили чай, воду. Пассажирка заверила экипаж, что боли утихли», — сообщает telegram-канал авиакомпании. Садить самолет не потребовалось, он долетел до пункта назначения. В Ташкенте пассажирку у трапа встретила бригада скорой помощи. О том, что беременная пассажирка родила на борту самолета, рассказал в соцсетях один из блогеров, летевший этим же рейсом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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