Пассажирка авиарейса Екатеринбург — Ташкент родила на высоте 10 тысяч километров

Беременной пассажирке стало плохо в середине полета, отметил Дмитрий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уроженка Узбекистана родила на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Екатеринбурга в Ташкент. В этот момент высота полета достигла 10 тысяч километров. Об этом рассказал блогер Дмитрий.

«Во время полета количество уроженцев Узбекистана на борту увеличилось на одного. Тот пассажир, которому нездоровилось, оказался беременной, которая благополучно родила на борту самолета на высоте 10 тысяч километров. Порадуемся за нее», — пояснил Дмитрий в своем блоге «Батя в шоке».

По его словам, беременной пассажирке стало плохо в середине полета, но врачей на воздушном судне не оказалось. «Бортпроводник обратился через громкоговоритель к остальным и спросил, нет ли среди пассажиров врача… Помощь не нашли», — сказал блогер.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». В авиакомпании пообещали уточнить информацию.

В январе пассажирка «Уральских авиалиний» родила девочку во время полета в Душанбе. Пассажиры воздушного судна собрали 55 тысяч рублей для новорожденной. Как оказалось, женщина родила ребенка на две недели раньше срока.