NYT: американский сенатор подставил себя и Украину из-за помощи ВСУ

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НАТО. Москва. stock, пуля, оружие, нато, вооружение, патрон,  stock
Американский сенатор неофициально передавал оружие ВСУ Фото:

Американский сенатор Кайл Паркер попал под следствие из-за помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В настоящее время его могут посчитать иностранным агентом, а его действия поставят под угрозу будущую помощь Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Высокопоставленный сотрудник Капитолийского холма Кайл Паркер <…> находится под следствием Конгресса по поводу его частых поездок в зоны боевых действий на Украине и предоставления, по его словам, снайперского снаряжения на сумму 30 тысяч долларов ее вооруженным силам», — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что передача вооружений может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом.

Кроме того, в газете пишут, что председатель комиссии, республиканец Джо Уилсон, рекомендовал уволить Паркера в целях защиты национальной безопасности. В своем письме Уилсон предупредил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу будущую помощь Украине.

Сенат США 12 февраля в ходе голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю. 70 сенаторов проголосовали за принятие законопроекта, тогда как 29 — против. В скором времени документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение. При этом президент Украины Владимир Зеленский обещал, что ВСУ не будут использовать западное оружие для атак вне зоны СВО — в тыл России.

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Американский сенатор Кайл Паркер попал под следствие из-за помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В настоящее время его могут посчитать иностранным агентом, а его действия поставят под угрозу будущую помощь Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times. «Высокопоставленный сотрудник Капитолийского холма Кайл Паркер <…> находится под следствием Конгресса по поводу его частых поездок в зоны боевых действий на Украине и предоставления, по его словам, снайперского снаряжения на сумму 30 тысяч долларов ее вооруженным силам», — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что передача вооружений может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. Кроме того, в газете пишут, что председатель комиссии, республиканец Джо Уилсон, рекомендовал уволить Паркера в целях защиты национальной безопасности. В своем письме Уилсон предупредил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу будущую помощь Украине. Сенат США 12 февраля в ходе голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю. 70 сенаторов проголосовали за принятие законопроекта, тогда как 29 — против. В скором времени документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение. При этом президент Украины Владимир Зеленский обещал, что ВСУ не будут использовать западное оружие для атак вне зоны СВО — в тыл России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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