11 февраля 2024

Сенаторы США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В поддержку законопроекта высказались более двух третей американских законодателей Фото:

Сенат США в ходе голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю. Это следует из трансляции заседания верхней палаты конгресса.

«В поддержку законопроекта (о финансировании Израиля и Украины — прим. URA.RU) высказались более двух третей законодателей. Этого достаточно для перехода к следующему этапу рассмотрения», — следует из трансляции заседания верхней палаты Конгресса. Его показал кабельный телеканал C-Span.

Дата окончательного голосования по проекту пока не названа. Если сенаторы поддержат норму, ее еще предстоит рассмотреть Палате представителей, где республиканская оппозиция выступает против новых денег для Киева.

Проект закона о выделении 60 миллиардов долларов Киеву является оскорблением каждого жителя США, считает сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Американские власти не предпринимают никаких действий по решению проблем внутри страны, но выделяют огромные суммы на помощь Украине, которая известна своим коррумпированным аппаратом власти, написал Пол в соцсети Х (бывший Twitter). Его слова приводит «Национальная служба новостей».

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Сенат США в ходе голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю. Это следует из трансляции заседания верхней палаты конгресса. «В поддержку законопроекта (о финансировании Израиля и Украины — прим. URA.RU) высказались более двух третей законодателей. Этого достаточно для перехода к следующему этапу рассмотрения», — следует из трансляции заседания верхней палаты Конгресса. Его показал кабельный телеканал C-Span. Дата окончательного голосования по проекту пока не названа. Если сенаторы поддержат норму, ее еще предстоит рассмотреть Палате представителей, где республиканская оппозиция выступает против новых денег для Киева. Проект закона о выделении 60 миллиардов долларов Киеву является оскорблением каждого жителя США, считает сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Американские власти не предпринимают никаких действий по решению проблем внутри страны, но выделяют огромные суммы на помощь Украине, которая известна своим коррумпированным аппаратом власти, написал Пол в соцсети Х (бывший Twitter). Его слова приводит «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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