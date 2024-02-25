25 февраля 2024
24 февраля 2024

Тюменцы стали чаще покупать китайские авто с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, китайский автопром, автомобиль tank, автомобиль танк
Топ самых продаваемых машин с пробегом в регионе возглавили Geely Emgrand EC7 и LIFAN Solano, Фото:

В Тюмени за год на 60% выросли продажи китайских автомобилей с пробегом. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «Авито Авто».

«По данным экспертов, продажи на рынке авто с пробегом выросли на 60% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобилей с пробегом из Поднебесной в 2023 году составила 1 050 000 рублей», — сообщается в исследовании.

Топ самых продаваемых машин с пробегом в регионе возглавили Geely Emgrand EC7 и LIFAN Solano, средняя цена авто составила 370 и 280 тысяч рублей. В рейтинг также вошли Chery Tiggo (400 тысяч), Geely Monjaro (3,7 млн) и LIFAN Х60 (620 тысяч).

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В Тюмени за год на 60% выросли продажи китайских автомобилей с пробегом. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «Авито Авто». «По данным экспертов, продажи на рынке авто с пробегом выросли на 60% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобилей с пробегом из Поднебесной в 2023 году составила 1 050 000 рублей», — сообщается в исследовании. Топ самых продаваемых машин с пробегом в регионе возглавили Geely Emgrand EC7 и LIFAN Solano, средняя цена авто составила 370 и 280 тысяч рублей. В рейтинг также вошли Chery Tiggo (400 тысяч), Geely Monjaro (3,7 млн) и LIFAN Х60 (620 тысяч).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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