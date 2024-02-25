Тюменцы стали чаще покупать китайские авто с пробегом

Топ самых продаваемых машин с пробегом в регионе возглавили Geely Emgrand EC7 и LIFAN Solano,
В Тюмени за год на 60% выросли продажи китайских автомобилей с пробегом. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «Авито Авто».
«По данным экспертов, продажи на рынке авто с пробегом выросли на 60% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобилей с пробегом из Поднебесной в 2023 году составила 1 050 000 рублей», — сообщается в исследовании.
Топ самых продаваемых машин с пробегом в регионе возглавили Geely Emgrand EC7 и LIFAN Solano, средняя цена авто составила 370 и 280 тысяч рублей. В рейтинг также вошли Chery Tiggo (400 тысяч), Geely Monjaro (3,7 млн) и LIFAN Х60 (620 тысяч).
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