Челябинская прокуратура отреагировала на фекальный потоп у пенсионеров

Виновные в коммунальной аварии привлечены к ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Потоп фекалий из-за негерметичной трубы в многоквартирном доме Челябинска привел к возникновению административной ответственности и представления прокуратуры в адрес ответственных лиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по факту обеспечения жителей дома №33 по улице Машиностроителей ненадлежащей коммунальной услугой. В ходе проверки установлено, что МУП „ПОВВ“ в течение длительного времени не были приняты меры для обеспечения работоспособности системы водоотведения. Прокуратура района 19 февраля внесла представление главе города Н.П. Котовой об устранении выявленных нарушений», — уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры района.

В ведомстве добавили, что 2 февраля прокуратура района в отношении главного инженера МУП «ПОВВ» возбудила административное дело по статье 7.23 КоАП (Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы находятся на рассмотрении в государственной жилинспекции региона. Кроме того, 2 февраля внесено представление об устранении нарушений в МУП «ПОВВ» и объявлено предостережение о недопущении подобных правонарушений гендиректору организации. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что многоквартирный дом в Челябинске, где проживают пенсионеры и ветераны труда, с минувшей осени топит фекалиями из-за дыры в трубе. Жители пожаловались в Народный фронт.