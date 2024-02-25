Прокуратура нашла нарушения в двух компаниях мэрии Кургана

26 февраля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

В двух МКУ Кургана выявлены нарушения требований трудового законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура города Курган выявила нарушения трудового законодательства в МКУ «Административная техническая инспекция города Кургана» и МКУ «Жилищная политика». В отношении руководителей учреждений возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В ходе проведения надзорных мероприятий в МКУ „Административная техническая инспекция города Кургана“ и МКУ „Жилищная политика“ выявлены многочисленные факты несоблюдения обозначенных требований трудового законодательства. Ряд работников были допущены к исполнению трудовой функции без прохождения медицинского осмотра, без обучения и проверки знаний по охране труда, отсутствовали правовые акты в сфере охраны труда, оценка уровней профессиональных рисков», — уточнили в ведомстве. В адрес муниципальных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений. По данным сайта администрации Кургана, МКУ «АТИ» возглавляет Сергей Ослоповских, МКУ «Жилищная политика» руководит Вячеслав Гляделов. В отношении руководителей возбуждены административные производства по ч. 1 и ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса РФ об АП. За нарушение требований охраны труда статьей предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа на должностных лиц от 2000 до 5000 рублей, а за допуск работников без обучения и проверки требований охраны труда, а также без медосмотра — штраф от 15 000 до 25 000 рублей. Материалы направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура города Курган выявила нарушения трудового законодательства в МКУ «Административная техническая инспекция города Кургана» и МКУ «Жилищная политика». В отношении руководителей учреждений возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В ходе проведения надзорных мероприятий в МКУ „Административная техническая инспекция города Кургана“ и МКУ „Жилищная политика“ выявлены многочисленные факты несоблюдения обозначенных требований трудового законодательства. Ряд работников были допущены к исполнению трудовой функции без прохождения медицинского осмотра, без обучения и проверки знаний по охране труда, отсутствовали правовые акты в сфере охраны труда, оценка уровней профессиональных рисков», — уточнили в ведомстве. В адрес муниципальных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений. По данным сайта администрации Кургана, МКУ «АТИ» возглавляет Сергей Ослоповских, МКУ «Жилищная политика» руководит Вячеслав Гляделов. В отношении руководителей возбуждены административные производства по ч. 1 и ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса РФ об АП. За нарушение требований охраны труда статьей предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа на должностных лиц от 2000 до 5000 рублей, а за допуск работников без обучения и проверки требований охраны труда, а также без медосмотра — штраф от 15 000 до 25 000 рублей. Материалы направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Курганской области.