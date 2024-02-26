В ХМАО продают базу на территории газовой компании за 22 миллиона рублей

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Выездное заседание совместных комиссий депутатов городской Думы по вопросам подготовки к паводку. Курган., поисково-спасательная служба, база спасателей
В Урае продается база на территории компании «Шаимгаз» Фото:

В Урае (ХМАО) продают производственную базу на территории компании «Шаимгаз». Организатор торгов сообщил, что стартовая цена имущественного комплекса — больше 22 млн рублей.

«Администрация города Урай выставила на торги имущество, расположенное на территории ООО „Шаимгаз“. Начальная цена комплекса — 22 776 000 рублей», — пояснил агентству представитель электронной торговой площадки.

Имущественный комплекс состоит из гаража площадью более 600 квадратных метров, бокса для автомобилей и ремонтно-механических мастерских. На территории базы оборудована система для очистки сточных вод, расположено двухэтажное здание проходной и офис. Прием заявок на торги продлится до 18 марта.

Ранее URA.RU писало, что разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» продает базу на Талаканском месторождении в Якутии. Месторождение разрабатывает «Сургутнефтегаз».

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В Урае (ХМАО) продают производственную базу на территории компании «Шаимгаз». Организатор торгов сообщил, что стартовая цена имущественного комплекса — больше 22 млн рублей. «Администрация города Урай выставила на торги имущество, расположенное на территории ООО „Шаимгаз“. Начальная цена комплекса — 22 776 000 рублей», — пояснил агентству представитель электронной торговой площадки. Имущественный комплекс состоит из гаража площадью более 600 квадратных метров, бокса для автомобилей и ремонтно-механических мастерских. На территории базы оборудована система для очистки сточных вод, расположено двухэтажное здание проходной и офис. Прием заявок на торги продлится до 18 марта. Ранее URA.RU писало, что разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» продает базу на Талаканском месторождении в Якутии. Месторождение разрабатывает «Сургутнефтегаз».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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