В ХМАО продают базу на территории газовой компании за 22 миллиона рублей

В Урае (ХМАО) продают производственную базу на территории компании «Шаимгаз». Организатор торгов сообщил, что стартовая цена имущественного комплекса — больше 22 млн рублей.
«Администрация города Урай выставила на торги имущество, расположенное на территории ООО „Шаимгаз“. Начальная цена комплекса — 22 776 000 рублей», — пояснил агентству представитель электронной торговой площадки.
Имущественный комплекс состоит из гаража площадью более 600 квадратных метров, бокса для автомобилей и ремонтно-механических мастерских. На территории базы оборудована система для очистки сточных вод, расположено двухэтажное здание проходной и офис. Прием заявок на торги продлится до 18 марта.
Ранее URA.RU писало, что разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» продает базу на Талаканском месторождении в Якутии. Месторождение разрабатывает «Сургутнефтегаз».
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