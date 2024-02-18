Банкротная авиакомпания из ХМАО продает базу на месторождении «Сургутнефтегаза» в Якутии

Разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» продает свою базу на Талаканском месторождении в Якутии, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Основной офис компании-банкрота находился в Сургуте (ХМАО). Организатор торгов сообщил, что начальная цена имущества на аукционе составляет почти пять миллионов рублей.
«На торги выставлена авиабаза обанкротившейся компании „СКОЛ“, которая расположена на Талаканском нефтегазовом месторождении в Якутии. Начальная цена на торгах — 4 747 000 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.
На авиабазе находятся медпункт, баня, столовая, клуб, теплый склад и три жилых корпуса. Прием заявок на аукцион продлится до 26 марта.
Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража на торги выставили вертолеты предприятия-банкрота.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.