Банкротная авиакомпания из ХМАО продает базу на месторождении «Сургутнефтегаза» в Якутии

Разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» из ХМАО продает базу за пять миллионов рублей

19 февраля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Базу авиакомпании «СКОЛ» на Талаканском месторождении продают за пять млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» продает свою базу на Талаканском месторождении в Якутии, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Основной офис компании-банкрота находился в Сургуте (ХМАО). Организатор торгов сообщил, что начальная цена имущества на аукционе составляет почти пять миллионов рублей. «На торги выставлена авиабаза обанкротившейся компании „СКОЛ“, которая расположена на Талаканском нефтегазовом месторождении в Якутии. Начальная цена на торгах — 4 747 000 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки. На авиабазе находятся медпункт, баня, столовая, клуб, теплый склад и три жилых корпуса. Прием заявок на аукцион продлится до 26 марта. Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража на торги выставили вертолеты предприятия-банкрота.

Разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» продает свою базу на Талаканском месторождении в Якутии, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Основной офис компании-банкрота находился в Сургуте (ХМАО). Организатор торгов сообщил, что начальная цена имущества на аукционе составляет почти пять миллионов рублей. «На торги выставлена авиабаза обанкротившейся компании „СКОЛ“, которая расположена на Талаканском нефтегазовом месторождении в Якутии. Начальная цена на торгах — 4 747 000 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки. На авиабазе находятся медпункт, баня, столовая, клуб, теплый склад и три жилых корпуса. Прием заявок на аукцион продлится до 26 марта. Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража на торги выставили вертолеты предприятия-банкрота.