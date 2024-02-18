18 февраля 2024

Банкротная авиакомпания из ХМАО продает базу на месторождении «Сургутнефтегаза» в Якутии

Разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» из ХМАО продает базу за пять миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Базу авиакомпании «СКОЛ» на Талаканском месторождении продают за пять млн рублей Фото:

Разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» продает свою базу на Талаканском месторождении в Якутии, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Основной офис компании-банкрота находился в Сургуте (ХМАО). Организатор торгов сообщил, что начальная цена имущества на аукционе составляет почти пять миллионов рублей.

«На торги выставлена авиабаза обанкротившейся компании „СКОЛ“, которая расположена на Талаканском нефтегазовом месторождении в Якутии. Начальная цена на торгах — 4 747 000 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.

На авиабазе находятся медпункт, баня, столовая, клуб, теплый склад и три жилых корпуса. Прием заявок на аукцион продлится до 26 марта.

Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража на торги выставили вертолеты предприятия-банкрота.

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Разорившаяся авиакомпания «СКОЛ» продает свою базу на Талаканском месторождении в Якутии, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Основной офис компании-банкрота находился в Сургуте (ХМАО). Организатор торгов сообщил, что начальная цена имущества на аукционе составляет почти пять миллионов рублей. «На торги выставлена авиабаза обанкротившейся компании „СКОЛ“, которая расположена на Талаканском нефтегазовом месторождении в Якутии. Начальная цена на торгах — 4 747 000 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки. На авиабазе находятся медпункт, баня, столовая, клуб, теплый склад и три жилых корпуса. Прием заявок на аукцион продлится до 26 марта. Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража на торги выставили вертолеты предприятия-банкрота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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