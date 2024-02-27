Экономист Кричевский: власти РФ смогут улучшить демографию тремя способами

28 февраля 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

В Москве прошел круглый стол «Российская экономика — институциональные основы устойчивости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главным внутренним вызовом России в ближайшее время будет демография. Власти смогут прибегнуть как минимум к трем способам, которые позволят решить проблему. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в ходе круглого стола «Российская экономика — институциональные основы устойчивости», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). «Сегодня перед страной, безусловно, стоят очень серьезные вызовы. Они не только внешние, но и внутренние. Главный внутренний вызов — демография. Этот вопрос уже начали решать. В начале 2024 года принят указ о многодетных и некоторые другие подзаконные акты, которые пока не начали действовать в полную силу», — подчеркнул Кричевский. Эксперт выразил мнение, что выстроенная за десятилетия система государственного управления и институционного сопровождения развития хозяйствования, сможет справиться с этой задачей. Однако для этого понадобятся дополнительные меры. В качестве возможных экономических вариантов для решения демографического вопроса эксперт предложил три меры, которые могли бы положительно сказаться на ситуации: Введение семейного налогообложения;

Списание многодетным семьям части или четверти ипотеки за счет государства;

Возможность сертифицирования бабушек и дедушек в качестве нянь с выплатой им ежемесячного пособия в размере одного-двух МРОТ.

«Это очевидные предложения, которые сегодня известны на самых разных уровнях власти. Уверен, что в обозримой перспективе — в ходе послания президента к Федеральному собранию — некоторые из них мы услышим», — добавил Кричевский. Председатель правления ФоРГО Константин Костин положительно высказался про предложенные идеи, сказав, что расширил бы перечень «потенциальных нянь» не только родственниками, но и обычными пенсионерами. «Есть пенсионеры, которые хотят пойти работать, но не хотят связываться с агентствами нянь — это сложно. Они вполне могут найти эту работу, если власти придумают государственный орган, как социальный найм. Вопрос действительно для многих, особенно молодых женщин, актуален. Кто будет сидеть с ребенком, если все в семье трудятся», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главным внутренним вызовом России в ближайшее время будет демография. Власти смогут прибегнуть как минимум к трем способам, которые позволят решить проблему. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в ходе круглого стола «Российская экономика — институциональные основы устойчивости», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). «Сегодня перед страной, безусловно, стоят очень серьезные вызовы. Они не только внешние, но и внутренние. Главный внутренний вызов — демография. Этот вопрос уже начали решать. В начале 2024 года принят указ о многодетных и некоторые другие подзаконные акты, которые пока не начали действовать в полную силу», — подчеркнул Кричевский. Эксперт выразил мнение, что выстроенная за десятилетия система государственного управления и институционного сопровождения развития хозяйствования, сможет справиться с этой задачей. Однако для этого понадобятся дополнительные меры. В качестве возможных экономических вариантов для решения демографического вопроса эксперт предложил три меры, которые могли бы положительно сказаться на ситуации: «Это очевидные предложения, которые сегодня известны на самых разных уровнях власти. Уверен, что в обозримой перспективе — в ходе послания президента к Федеральному собранию — некоторые из них мы услышим», — добавил Кричевский. Председатель правления ФоРГО Константин Костин положительно высказался про предложенные идеи, сказав, что расширил бы перечень «потенциальных нянь» не только родственниками, но и обычными пенсионерами. «Есть пенсионеры, которые хотят пойти работать, но не хотят связываться с агентствами нянь — это сложно. Они вполне могут найти эту работу, если власти придумают государственный орган, как социальный найм. Вопрос действительно для многих, особенно молодых женщин, актуален. Кто будет сидеть с ребенком, если все в семье трудятся», — отметил он.