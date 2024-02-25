У надзорных органов появились претензии к оленеводам ЯНАО

Россельхознадзор предостерег ямальских оленеводов от порчи земель

26 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Надзорный орган выписал предостережение и рекомендовал защитить почвы от уничтожения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники управления Россельхознадзора выявили признаки причинения вреда почвам на землях, которые арендуют оленеводы ООО «Ярсалинское». Предприятие принадлежит муниципалитету Ямальского района. Надзорный орган выписал предостережение и рекомендовал защитить почвы от уничтожения, сообщают в региональном управлении «Россельхознадзора». «Инспекторами Управления выявлены признаки причинения вреда почвам (уничтожения плодородного слоя) на площади 171 380 кв. м. Вред был причинен в результате возможной добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок). По выявленным признакам невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель предприятию объявлено предостережение. Управлением предложено принять меры по защите земель от негативного воздействия (уничтожения плодородного слоя почвы) на арендуемом земельном участке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Россельхознадзора». URA.RU направило запрос в администрацию Ямальского района с просьбой прокомментировать меры, принятые Россельхознадзором. Ответ ожидается. Муниципальное оленеводческое предприятие «Ярсалинское» арендует земельные участки Ямальского района для ведения традиционной хозяйственной деятельности, в частности, разводит оленей. Его руководитель — Александр Сэротэтто. Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе ЯНАО браконьеры застрелили четырех оленей, которые принадлежали многодетной семье. Двое из них были домашними. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники управления Россельхознадзора выявили признаки причинения вреда почвам на землях, которые арендуют оленеводы ООО «Ярсалинское». Предприятие принадлежит муниципалитету Ямальского района. Надзорный орган выписал предостережение и рекомендовал защитить почвы от уничтожения, сообщают в региональном управлении «Россельхознадзора». «Инспекторами Управления выявлены признаки причинения вреда почвам (уничтожения плодородного слоя) на площади 171 380 кв. м. Вред был причинен в результате возможной добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок). По выявленным признакам невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель предприятию объявлено предостережение. Управлением предложено принять меры по защите земель от негативного воздействия (уничтожения плодородного слоя почвы) на арендуемом земельном участке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Россельхознадзора». URA.RU направило запрос в администрацию Ямальского района с просьбой прокомментировать меры, принятые Россельхознадзором. Ответ ожидается. Муниципальное оленеводческое предприятие «Ярсалинское» арендует земельные участки Ямальского района для ведения традиционной хозяйственной деятельности, в частности, разводит оленей. Его руководитель — Александр Сэротэтто. Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе ЯНАО браконьеры застрелили четырех оленей, которые принадлежали многодетной семье. Двое из них были домашними.