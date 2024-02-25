У надзорных органов появились претензии к оленеводам ЯНАО

Сотрудники управления Россельхознадзора выявили признаки причинения вреда почвам на землях, которые арендуют оленеводы ООО «Ярсалинское». Предприятие принадлежит муниципалитету Ямальского района. Надзорный орган выписал предостережение и рекомендовал защитить почвы от уничтожения, сообщают в региональном управлении «Россельхознадзора».
«Инспекторами Управления выявлены признаки причинения вреда почвам (уничтожения плодородного слоя) на площади 171 380 кв. м. Вред был причинен в результате возможной добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок). По выявленным признакам невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель предприятию объявлено предостережение. Управлением предложено принять меры по защите земель от негативного воздействия (уничтожения плодородного слоя почвы) на арендуемом земельном участке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Россельхознадзора».
URA.RU направило запрос в администрацию Ямальского района с просьбой прокомментировать меры, принятые Россельхознадзором. Ответ ожидается.
Муниципальное оленеводческое предприятие «Ярсалинское» арендует земельные участки Ямальского района для ведения традиционной хозяйственной деятельности, в частности, разводит оленей. Его руководитель — Александр Сэротэтто.
Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе ЯНАО браконьеры застрелили четырех оленей, которые принадлежали многодетной семье. Двое из них были домашними.
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