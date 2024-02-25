Опальный олигарх Ситников добивается изменения приговора в суде ЯНАО

Бизнесмен Олег Ситников, получивший условный срок за неуплату налогов, добивается смягчения приговора в суде ЯНАО. Информация об этом опубликована в картотеке окружного суда.
«В суд ЯНАО подана апелляция от Олега Ситникова, которому суд Нового Уренгоя вынес приговор по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств)», — сообщается в карточке дела, зарегистрированного в картотеке суда ЯНАО.
Согласно информации в системе «Гарант», виды наказаний по данной статье были изменены в 2023 году. Максимальный срок снижен с семи до пяти лет лишения свободы.
Бизнесмен из Нового Уренгоя Олег Ситников был приговорен судом Нового Уренгоя к четырем годам лишения свободы условно, он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму 700 тысяч рублей. В конце 2023 года опальный олигарх добился смягчения наказания по трем эпизодам, и скостил ему срок на три месяца.
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