25 февраля 2024
24 февраля 2024

Опальный олигарх Ситников добивается изменения приговора в суде ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову в суде Центрального района. Челябинск, адвокат, уголовное дело, приговор, судебное заседание, суд, руки
Бизнесмен Олег Ситников добывается пересмотра уголовных дел в суде ЯНАО Фото:

Бизнесмен Олег Ситников, получивший условный срок за неуплату налогов, добивается смягчения приговора в суде ЯНАО. Информация об этом опубликована в картотеке окружного суда.

«В суд ЯНАО подана апелляция от Олега Ситникова, которому суд Нового Уренгоя вынес приговор по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств)», — сообщается в карточке дела, зарегистрированного в картотеке суда ЯНАО.

Согласно информации в системе «Гарант», виды наказаний по данной статье были изменены в 2023 году. Максимальный срок снижен с семи до пяти лет лишения свободы.

Бизнесмен из Нового Уренгоя Олег Ситников был приговорен судом Нового Уренгоя к четырем годам лишения свободы условно, он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму 700 тысяч рублей. В конце 2023 года опальный олигарх добился смягчения наказания по трем эпизодам, и скостил ему срок на три месяца.

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Бизнесмен Олег Ситников, получивший условный срок за неуплату налогов, добивается смягчения приговора в суде ЯНАО. Информация об этом опубликована в картотеке окружного суда. «В суд ЯНАО подана апелляция от Олега Ситникова, которому суд Нового Уренгоя вынес приговор по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств)», — сообщается в карточке дела, зарегистрированного в картотеке суда ЯНАО. Согласно информации в системе «Гарант», виды наказаний по данной статье были изменены в 2023 году. Максимальный срок снижен с семи до пяти лет лишения свободы. Бизнесмен из Нового Уренгоя Олег Ситников был приговорен судом Нового Уренгоя к четырем годам лишения свободы условно, он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму 700 тысяч рублей. В конце 2023 года опальный олигарх добился смягчения наказания по трем эпизодам, и скостил ему срок на три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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