Россиянам предложили влюбиться в Тюмень после крепкого коктейля

В Тюмени создали необычный коктейль для фестиваля Russian Cocktail Week

26 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Коктейль «Тюмень влюбляющая» придумали в одном из ресторанов города специально для фестиваля Russian Cocktail Week Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В рамках фестиваля Russian Cocktail Week в тюменском ресторане придумали коктейль «Тюмень влюбляющая». Как рассказали URA.RU представители заведения, основным ингредиентом стала популярная сибирская ягода. «Основа коктейля „Тюмень влюбляющая“ — это смесь джина, водки и сиропа из черной смородины. Всего мы создали четыре коктейля для всероссийского фестиваля Russian Cocktail Week. Еще два с ягодными вкусами, один с карамельным», — рассказали URA.RU в администрации ресторана «Арбат». Фестиваль продлится по всей России до 1 марта. Всего в событии участвуют более 40 российских городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

В рамках фестиваля Russian Cocktail Week в тюменском ресторане придумали коктейль «Тюмень влюбляющая». Как рассказали URA.RU представители заведения, основным ингредиентом стала популярная сибирская ягода. «Основа коктейля „Тюмень влюбляющая“ — это смесь джина, водки и сиропа из черной смородины. Всего мы создали четыре коктейля для всероссийского фестиваля Russian Cocktail Week. Еще два с ягодными вкусами, один с карамельным», — рассказали URA.RU в администрации ресторана «Арбат». Фестиваль продлится по всей России до 1 марта. Всего в событии участвуют более 40 российских городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.