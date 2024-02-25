Россиянам предложили влюбиться в Тюмень после крепкого коктейля

Коктейль «Тюмень влюбляющая» придумали в одном из ресторанов города специально для фестиваля Russian Cocktail Week
В рамках фестиваля Russian Cocktail Week в тюменском ресторане придумали коктейль «Тюмень влюбляющая». Как рассказали URA.RU представители заведения, основным ингредиентом стала популярная сибирская ягода.
«Основа коктейля „Тюмень влюбляющая“ — это смесь джина, водки и сиропа из черной смородины. Всего мы создали четыре коктейля для всероссийского фестиваля Russian Cocktail Week. Еще два с ягодными вкусами, один с карамельным», — рассказали URA.RU в администрации ресторана «Арбат».
Фестиваль продлится по всей России до 1 марта. Всего в событии участвуют более 40 российских городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
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