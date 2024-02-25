25 февраля 2024

Россиянам предложили влюбиться в Тюмень после крепкого коктейля

В Тюмени создали необычный коктейль для фестиваля Russian Cocktail Week
© Служба новостей «URA.RU»
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Коктейль «Тюмень влюбляющая» придумали в одном из ресторанов города специально для фестиваля Russian Cocktail Week Фото:

В рамках фестиваля Russian Cocktail Week в тюменском ресторане придумали коктейль «Тюмень влюбляющая». Как рассказали URA.RU представители заведения, основным ингредиентом стала популярная сибирская ягода.

«Основа коктейля „Тюмень влюбляющая“ — это смесь джина, водки и сиропа из черной смородины. Всего мы создали четыре коктейля для всероссийского фестиваля Russian Cocktail Week. Еще два с ягодными вкусами, один с карамельным», — рассказали URA.RU в администрации ресторана «Арбат».

Фестиваль продлится по всей России до 1 марта. Всего в событии участвуют более 40 российских городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

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В рамках фестиваля Russian Cocktail Week в тюменском ресторане придумали коктейль «Тюмень влюбляющая». Как рассказали URA.RU представители заведения, основным ингредиентом стала популярная сибирская ягода. «Основа коктейля „Тюмень влюбляющая“ — это смесь джина, водки и сиропа из черной смородины. Всего мы создали четыре коктейля для всероссийского фестиваля Russian Cocktail Week. Еще два с ягодными вкусами, один с карамельным», — рассказали URA.RU в администрации ресторана «Арбат». Фестиваль продлится по всей России до 1 марта. Всего в событии участвуют более 40 российских городов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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