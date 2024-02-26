Песков оценил намерение Зеленского передать мирный план России

Контактов между Москвой и Киеву по мирному плану от украинского президента Владимира Зеленского не было. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, контактов не было. Насколько я понимаю, речь о странном женевском формате обсуждения мирного плана Владимира Зеленского. Мы говорили, что этот формат странный, поскольку обсуждался он без участия России. Это несерьезно и смехотворно», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Зеленский 25 февраля заявил, что Киев намерен передать России мирный план по урегулированию конфликта во время конференции в Швейцарии. Причем изначально план обсуждался без участия с РФ. До этого Зеленский отказывался от переговоров с Москвой, даже запретил их проведение на законодательном уровне в своей стране.
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