Песков оценил намерение Зеленского передать мирный план России

Песков уточнил, что предложений от Киева о проведении переговоров не поступало
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский заявлял, что предложит России свой мирный план Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контактов между Москвой и Киеву по мирному плану от украинского президента Владимира Зеленского не было. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, контактов не было. Насколько я понимаю, речь о странном женевском формате обсуждения мирного плана Владимира Зеленского. Мы говорили, что этот формат странный, поскольку обсуждался он без участия России. Это несерьезно и смехотворно», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Зеленский 25 февраля заявил, что Киев намерен передать России мирный план по урегулированию конфликта во время конференции в Швейцарии. Причем изначально план обсуждался без участия с РФ. До этого Зеленский отказывался от переговоров с Москвой, даже запретил их проведение на законодательном уровне в своей стране.

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Контактов между Москвой и Киеву по мирному плану от украинского президента Владимира Зеленского не было. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, контактов не было. Насколько я понимаю, речь о странном женевском формате обсуждения мирного плана Владимира Зеленского. Мы говорили, что этот формат странный, поскольку обсуждался он без участия России. Это несерьезно и смехотворно», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Зеленский 25 февраля заявил, что Киев намерен передать России мирный план по урегулированию конфликта во время конференции в Швейцарии. Причем изначально план обсуждался без участия с РФ. До этого Зеленский отказывался от переговоров с Москвой, даже запретил их проведение на законодательном уровне в своей стране.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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