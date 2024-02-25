Зеленский намерен передать России мирный план в 2024 году в Швейцарии

25 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский высказался по поводу мирного плана с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен передать России мирный план на второй конференции в Швейцарии. Однако он считает, что это нельзя считать началом переговоров. «Россия может не принять документ, который будет подготовлен на первом саммите, этот документ будет представлен России, и он будет готов для второго саммита», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». Прямой эфир шел в его telegram-канале. Зеленский отметил, что сейчас мирные переговоры с Россией невозможны. По его словам, на это влияет не только затянувшейся конфликт, но и грядущие президентские выборы в США. Первый форум по Украине может состояться в Швейцарии в ближайшие месяцы. Точная дата до сих неизвестна. По данным некоторых источников, он может состояться весной. При этом сама Швейцария считает маловероятным участие России в мирной конференции. До этого Владимир Зеленский законодательно закрепил отказ от переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен передать России мирный план на второй конференции в Швейцарии. Однако он считает, что это нельзя считать началом переговоров. «Россия может не принять документ, который будет подготовлен на первом саммите, этот документ будет представлен России, и он будет готов для второго саммита», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». Прямой эфир шел в его telegram-канале. Зеленский отметил, что сейчас мирные переговоры с Россией невозможны. По его словам, на это влияет не только затянувшейся конфликт, но и грядущие президентские выборы в США. Первый форум по Украине может состояться в Швейцарии в ближайшие месяцы. Точная дата до сих неизвестна. По данным некоторых источников, он может состояться весной. При этом сама Швейцария считает маловероятным участие России в мирной конференции. До этого Владимир Зеленский законодательно закрепил отказ от переговоров с Россией.