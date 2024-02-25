Зеленский намерен передать России мирный план в 2024 году в Швейцарии

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Владимир Зеленский высказался по поводу мирного плана с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен передать России мирный план на второй конференции в Швейцарии. Однако он считает, что это нельзя считать началом переговоров.

«Россия может не принять документ, который будет подготовлен на первом саммите, этот документ будет представлен России, и он будет готов для второго саммита», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». Прямой эфир шел в его telegram-канале.

Зеленский отметил, что сейчас мирные переговоры с Россией невозможны. По его словам, на это влияет не только затянувшейся конфликт, но и грядущие президентские выборы в США.

Первый форум по Украине может состояться в Швейцарии в ближайшие месяцы. Точная дата до сих неизвестна. По данным некоторых источников, он может состояться весной. При этом сама Швейцария считает маловероятным участие России в мирной конференции. До этого Владимир Зеленский законодательно закрепил отказ от переговоров с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен передать России мирный план на второй конференции в Швейцарии. Однако он считает, что это нельзя считать началом переговоров. «Россия может не принять документ, который будет подготовлен на первом саммите, этот документ будет представлен России, и он будет готов для второго саммита», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». Прямой эфир шел в его telegram-канале. Зеленский отметил, что сейчас мирные переговоры с Россией невозможны. По его словам, на это влияет не только затянувшейся конфликт, но и грядущие президентские выборы в США. Первый форум по Украине может состояться в Швейцарии в ближайшие месяцы. Точная дата до сих неизвестна. По данным некоторых источников, он может состояться весной. При этом сама Швейцария считает маловероятным участие России в мирной конференции. До этого Владимир Зеленский законодательно закрепил отказ от переговоров с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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