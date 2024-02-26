В Свердловской области перед 8 марта вырос спрос и цены на цветы

После 8 марта стоимость цветов падает на 40-50% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области в феврале спрос на цветы увеличился в два раза, а цены — на 30-40%. Об этом URA.RU рассказал директор тепличного комбината «Долина роз» Илья Демин.

«Январь специфичный месяц по продажам, но можно сказать, что в феврале спрос увеличивается в два раза. Это связано с тем, что на февраль приходится „День всех влюбленных“ и также подготовка к 8 марта», — рассказал Демин. По его словам, декабрь и январь — это самые неудачные месяцы в цветочной торговле из-за минимального спроса.

В тепличном комбинате «Долина роз» заявки на поставку цветов по возможности уже собирают на 80-90%. На фоне затишья в декабре и январе «спрос в период праздников заметно ощутим», — отметил директор комбината.

В целом стоимость на все цветы в период праздников повышается на 30-40%. «По большей части повышение стоимости цветов на 30-40% связано с увеличением цены у поставщика, у транспортников. Уже потом, конечно, компании вынуждены продавать, делая свою наценку. Потому что если везде цена выросла, она не может остаться прежней в магазинах», — объяснил рост цен Демин.

Также на изменение себестоимости цветка влияют зимние месяцы, когда на поддержание комфортного микроклимата в теплицах тратится больше ресурсов (свет, газ). «В январе и декабре, когда расходники повышаются, нет возможности увеличить цену из-за маленьких продаж. А к праздникам цены повышают, чтобы покрыть сверх затраты», — рассказал собеседник.

В привозах импортных цветов, по словам Ильи Демина, ничего не изменилось. Все сорта также продолжают доставлять. Повышение стоимости у импортных цветов, по его словам, связано с трудностями в логистике.