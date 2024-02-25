Скончался легендарный курганский тренер, готовивший рекордсменов-парашютистов. Фото

26 февраля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Кургане простятся с тренером парашютистов-рекордсменов Геннадием Сидоровым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Умер тренер национальной женской сборной России по парашютному спорту Геннадий Сидоров из Курганской области. Мастеру спорта международного класса было 62 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из его учениц. Сидоров готовил многих парашютистов, которые ставили рекорды России и Европы. «В Кургане скончался мой учитель и тренер Геннадий Иванович Сидоров. Ему было 62 года. Он подготовил много рекордсменов по парашютному спорту в больших формациях (когда строят большую фигуру в небе — прим. URA.RU). Был лучшим без преувеличения. Похороны пройдут в Кургане 28 февраля», — рассказала подопечная. Прощание с тренером состоится в похоронном доме Кургана, захоронение будет на кладбище в Чашинске. Тренеру по парашютному спорту Геннадию Сидорову было 62 года Фото Натальи Щербаковой Тренер готовил многих рекордсменов по парашютному спорту в больших формациях Фото Натальи Щербаковой

Умер тренер национальной женской сборной России по парашютному спорту Геннадий Сидоров из Курганской области. Мастеру спорта международного класса было 62 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из его учениц. Сидоров готовил многих парашютистов, которые ставили рекорды России и Европы. «В Кургане скончался мой учитель и тренер Геннадий Иванович Сидоров. Ему было 62 года. Он подготовил много рекордсменов по парашютному спорту в больших формациях (когда строят большую фигуру в небе — прим. URA.RU). Был лучшим без преувеличения. Похороны пройдут в Кургане 28 февраля», — рассказала подопечная. Прощание с тренером состоится в похоронном доме Кургана, захоронение будет на кладбище в Чашинске.