25 февраля 2024

Скончался легендарный курганский тренер, готовивший рекордсменов-парашютистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, парашютист, этажерка
В Кургане простятся с тренером парашютистов-рекордсменов Геннадием Сидоровым Фото:

Умер тренер национальной женской сборной России по парашютному спорту Геннадий Сидоров из Курганской области. Мастеру спорта международного класса было 62 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из его учениц. Сидоров готовил многих парашютистов, которые ставили рекорды России и Европы.

«В Кургане скончался мой учитель и тренер Геннадий Иванович Сидоров. Ему было 62 года. Он подготовил много рекордсменов по парашютному спорту в больших формациях (когда строят большую фигуру в небе — прим. URA.RU). Был лучшим без преувеличения. Похороны пройдут в Кургане 28 февраля», — рассказала подопечная. Прощание с тренером состоится в похоронном доме Кургана, захоронение будет на кладбище в Чашинске.

Тренеру по парашютному спорту Геннадию Сидорову было 62 года
Тренеру по парашютному спорту Геннадию Сидорову было 62 года
Тренер готовил многих рекордсменов по парашютному спорту в больших формациях
Тренер готовил многих рекордсменов по парашютному спорту в больших формациях

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Умер тренер национальной женской сборной России по парашютному спорту Геннадий Сидоров из Курганской области. Мастеру спорта международного класса было 62 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из его учениц. Сидоров готовил многих парашютистов, которые ставили рекорды России и Европы. «В Кургане скончался мой учитель и тренер Геннадий Иванович Сидоров. Ему было 62 года. Он подготовил много рекордсменов по парашютному спорту в больших формациях (когда строят большую фигуру в небе — прим. URA.RU). Был лучшим без преувеличения. Похороны пройдут в Кургане 28 февраля», — рассказала подопечная. Прощание с тренером состоится в похоронном доме Кургана, захоронение будет на кладбище в Чашинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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