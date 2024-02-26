Сенатор Джабаров «отрезвил» Британию в желании изменить планы Путина на Украине

Сенатор Джабаров: у Британии не получится изменить планы Путина по СВО

26 февраля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Владимир Джабаров сообщил, что Запад пытается в чем-то обвинить Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не способна заставить российского президента Владимира Путина изменить планы спецоперации. Так первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на высказывание главы британского МИД Дэвида Кэмерона, что Запад должен указать главе РФ на его «ошибку» по поводу ведения спецоперации на Украине. «Они (западные страны — прим. URA.RU) пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь <…> обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», — заявил Джабаров в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что лидеры Запада начали допускать резкие высказывания в сторону РФ из-за провалившегося контрнаступления Украины и отступления из Авдеевки (ДНР). По словам сенатора, на заявление Кэмерона не стоит реагировать. Он подчеркнул, что глава МИД Британии «много напакостил» в современном мире, когда возглавлял британское правительство. Ранее Кэмерон сделал резкое заявление по Украине в адрес Путина. По его словам, Запад должен указать российскому главе на его ошибку по поводу конфликта на Украине.

Великобритания не способна заставить российского президента Владимира Путина изменить планы спецоперации. Так первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на высказывание главы британского МИД Дэвида Кэмерона, что Запад должен указать главе РФ на его «ошибку» по поводу ведения спецоперации на Украине. «Они (западные страны — прим. URA.RU) пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь <…> обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», — заявил Джабаров в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что лидеры Запада начали допускать резкие высказывания в сторону РФ из-за провалившегося контрнаступления Украины и отступления из Авдеевки (ДНР). По словам сенатора, на заявление Кэмерона не стоит реагировать. Он подчеркнул, что глава МИД Британии «много напакостил» в современном мире, когда возглавлял британское правительство. Ранее Кэмерон сделал резкое заявление по Украине в адрес Путина. По его словам, Запад должен указать российскому главе на его ошибку по поводу конфликта на Украине.